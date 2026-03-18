CAN 2025 : le Sénégal prépare sa riposte après l'attribution de la Coupe au Maroc

La Fédération sénégalaise de football (FSF) saisira le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne pour contester la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. La FSF a officialisé cette démarche le 18 mars 2026, qualifiant la sanction de décision « inique, sans précédent et inacceptable ».

La CAF attribue la Coupe au Maroc sur score de 3-0

Le jury d’appel de la CAF a annulé la victoire du Sénégal acquise sur le terrain lors de la finale, homologuant un résultat 3-0 en faveur du Maroc. L’article 84 du règlement de la CAN dispose que toute équipe quittant le terrain en infraction aux articles 82 et 83 «perd le match 3-0 » et peut être définitivement exclue de la compétition. La commission de discipline avait initialement maintenu la victoire sénégalaise ; c’est le jury d’appel, saisi sur recours de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui a renversé cette décision.

Pape Thiaw retire ses joueurs : l’incident qui a tout déclenché

Lors du temps additionnel de la deuxième période, un but sénégalais a été refusé après consultation vidéo, avant qu’un penalty soit accordé au Maroc. Le sélectionneur Pape Thiaw a alors retiré ses joueurs du terrain en signe de protestation. Les Lions sont revenus au bout de quinze minutes, et le gardien Édouard Mendy a repoussé la tentative de Brahim Díaz sur ce penalty. Le temps réglementaire s’est terminé sur un score de 0-0, avant que Pape Gueye marque le seul but des prolongations — un but désormais sans valeur sportive au regard de la décision de la CAF.

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La FSF promet une bataille juridique

Dans son communiqué officiel, la Fédération sénégalaise de football condamne une « décision inique » et annonce son intention de « défendre les droits du football sénégalais par toutes les voies légales disponibles ». Le TAS, dont le siège est à Lausanne, est l’instance arbitrale de référence en droit du sport international. Cette affaire constituerait un cas sans précédent dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations.

Le TAS devrait fixer un calendrier de procédure dans les semaines suivant le dépôt du recours, selon la procédure ordinaire de l’instance arbitrale.