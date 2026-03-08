Face aux USA, pourquoi l’Iran rejette l’idée d’un cessez-le-feu

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a rejeté l’idée d’un cessez-le-feu dans la guerre opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël. L’entretien a été diffusé le dimanche 8 mars 2026 dans l’émission Meet the Press de NBC News.

Le chef de la diplomatie iranienne affirme qu’un arrêt immédiat des combats ne constituerait pas une solution durable. « Il doit y avoir une fin permanente de la guerre », a-t-il déclaré selon NBC News.

Téhéran refuse une pause dans les combats

Selon NBC News, Abbas Araqchi estime qu’un cessez-le-feu temporaire risquerait de laisser les causes du conflit intactes. Il affirme que la sécurité de l’Iran nécessite d’abord un accord mettant fin durablement aux hostilités. Les autorités iraniennes ont donc rejeté les appels internationaux en faveur d’une suspension immédiate des opérations militaires.

La guerre en Iran a commencé le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé l’opération militaire baptisée « Epic Fury ». Des installations militaires et gouvernementales iraniennes ont été ciblées lors des premières frappes, selon Reuters et The New York Times.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué durant les premières heures de l’offensive, d’après des responsables américains et israéliens cités par plusieurs médias internationaux.

Les initiatives diplomatiques restent limitées

Depuis le début des combats, plusieurs gouvernements et organisations internationales ont évoqué l’idée d’une désescalade. Les responsables iraniens continuent d’affirmer que les opérations militaires doivent se poursuivre tant qu’un accord définitif n’a pas été obtenu.

Aucune négociation officielle entre les parties impliquées dans la guerre en Iran n’a été annoncée publiquement à ce stade, selon Reuters et NBC News.