Forbes 2026 : Bernard Arnault en tête des propriétaires d'équipes sportives les plus riches

Bernard Arnault, PDG de LVMH et l’une des plus grandes fortunes mondiales, trône en haut du classement annuel Forbes des propriétaires d’équipes sportives. À 77 ans, il domine cette nouvelle hiérarchie des magnats du sport.

Un empire bâti sur deux fronts sportifs

Arnault construit sa domination dans le sport via deux acquisitions stratégiques. Le Paris FC, présenté par Forbes comme le rival « chétif » du Paris Saint-Germain, a été rehaussé par son partenariat avec Red Bull et Jürgen Klopp, ancien manager de Liverpool, nommé responsable du football mondial du groupe. Le club occupe actuellement la 13e place de Ligue 1, hors de la zone de relégation.

Parallèlement, LVMH a signé en 2024 un accord de sponsoring décennal avec la Formule 1 estimé à plus d’un milliard de dollars. Cette stratégie double ancre la présence du groupe de luxe dans deux univers sportifs distincts : la F1 et le football.

Publicité

Quand le luxe joue aux matchs

L’arrivée d’Arnault en tête du classement marque un tournant : le secteur du luxe s’invite désormais à la table des plus grands investisseurs sportifs. Rob Walton, héritier Walmart, doit se contenter de la deuxième position malgré les Broncos de Denver, dotés du meilleur bilan de l’AFC la saison dernière, et sa participation minoritaire aux Diamondbacks de l’Arizona acquise en 2024 pour 2 milliards de dollars selon Sportico.

Le pari d’Arnault sur le Paris FC contraste avec l’approche classique des magnats américains : un investissement moins spectaculaire qu’un Super Bowl, mais associé à une infrastructure globale du groupe (médias, luxury brands, expertise mondiale).

Turbulences chez les autres géants

Steve Ballmer, troisième au classement, traverse des turbulences : un accord de sponsorship de 28 millions de dollars entre sa franchise des Clippers et Kawhi Leonard via la startup Aspiration suscite une enquête de la NBA pour possible contournement du plafond salarial. La ligue examine le dossier tandis que Los Angeles dément tout acte répréhensible.

Plus bas, Miriam Adelson et les Mavericks ont décroché le premier choix du repêchage NBA 2025 avec seulement 1,8 % de probabilité, donnant à Dallas le prospect Cooper Flagg. Le rebond vient après l’impopulaire échange de Luka Doncic en février 2025.

Idan Ofer, le magnat du transport maritime

Idan Ofer, magnat israélien du transport maritime âgé de 70 ans, complète le top 5. Sa fortune a décuplé depuis 2020, passant de 3,7 milliards à une valeur actuelle bien supérieure, grâce à sa flotte marchande du Pacifique oriental comptant environ 250 navires.

Ofer diversifie son portefeuille sportif via deux clubs européens : une participation majoritaire dans le FC Famalicão portugais, détenu par sa holding Quantum Pacific Group, et une part dans l’Atlético Madrid espagnol. Famalicão occupe actuellement la 6e place de la Primeira Liga, frappant à la porte de son premier top 5 depuis sa promotion en 2019.

Le dénouement de l’enquête de la NBA sur les Clippers pourrait réviser le classement si des sanctions financières sont prononcées contre Ballmer. Les résultats du Paris FC sur le terrain auront également un impact indirect sur la valorisation d’Arnault dans les prochains rankings Forbes.

Le top 5 des propriétaires d’équipes sportives les plus riches selon Forbes