France Libre : le pari risqué à 10 milliards d'euros de Macron sur les porte-avions

Le 18 mars 2026, Emmanuel Macron annonçait depuis le site de Naval Group à Indret, en Loire-Atlantique, que le futur porte-avions de nouvelle génération porterait le nom de France Libre. Un programme affiché à 10 milliards d’euros par l’Élysée — 12,2 milliards selon les documents budgétaires du PLF 2026, hors infrastructure — dont la mise en service n’est attendue qu’en 2038. Mais dans un cadre stratégique radicalement transformé, la question de son utilité réelle se pose avec une acuité nouvelle.

Un géant des mers face à des menaces inédites

Le France Libre mesurera 310 mètres, déplacera 80 000 tonnes et embarquera une quarantaine d’aéronefs, dont une trentaine de Rafale M. Ses promoteurs font valoir qu’il offre une capacité de projection de puissance aérienne en haute mer, sans dépendre d’une autorisation territoriale d’un État tiers. La France demeurerait ainsi le seul pays d’Europe à disposer d’un porte-avions à propulsion nucléaire.

Mais le paysage géostratégique de 2026 n’est plus celui qui a vu naître le Charles de Gaulle. Les missiles hypersoniques contraignent désormais ces bâtiments à opérer à distance croissante des zones de conflit, rendant les ravitailleurs en vol indispensables — et vulnérables. Des systèmes comme le missile balistique anti-navires DF-26 chinois ou le 3M22 Tzirkon russe, capables de frapper des cibles mobiles à très longue portée, redéfinissent le périmètre de sécurité de ces plateformes et alimentent un débat que Paris n’a pas tranché.

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Le Gerald Ford, miroir des limites

L’actualité immédiate fournit un contrepoint saisissant. À peine 48 heures avant l’annonce de Macron, l’USS Gerald R. Ford — mis en service en 2017 pour plus de 13 milliards de dollars — était contraint de rejoindre la base de Souda Bay, en Crète, pour des réparations d’urgence. Comme le documente La Nouvelle Tribune, un incendie déclenché le 12 mars dans la buanderie principale du navire a blessé trois marins, dont un évacué par avion, au 266e jour consécutif de déploiement en mer Rouge — sans date de retour confirmée avant mai. Un rappel brutal que ces mastodontes restent vulnérables, y compris à leurs propres défaillances techniques.

Le problème des canalisations n’est pas nouveau : un rapport gouvernemental de 2020 signalait déjà des bouchages récurrents nécessitant des nettoyages à l’acide facturés 400 000 dollars par intervention. Neuf mois de déploiement intensif n’ont fait qu’aggraver l’usure structurelle d’un navire dont les innovations techniques — catapultes électromagnétiques, propulsion nucléaire de nouvelle génération — ont elles-mêmes posé des problèmes répétés depuis sa mise en service.

Une souveraineté qui a un prix

Le débat n’est pas tranché. Un porte-avions offre une liberté d’action qu’aucun autre système ne garantit, et la France est la seule puissance européenne à pouvoir revendiquer cette autonomie stratégique. Mais l’enveloppe consacrée au France Libre soulève une question de choix : ces milliards pourraient financer des capacités cyber offensives, des drones de combat longue portée ou des missiles hypersoniques — des systèmes précisément conçus pour neutraliser des porte-avions adverses.

La question d’un second porte-avions reste, elle, entière au Parlement. La réponse de l’Élysée est sans ambiguïté : à ce stade, non. Le France Libre aura au moins le mérite de trancher le débat sur le principe. Reste à savoir si, en 2038, le contexte stratégique lui donnera raison.