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Frappes israéliennes : des journalistes de Russia Today échappent à la mort au Liban

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Au Liban, ce jeudi 19 mars, le journaliste Steve Sweeney et son caméraman Ali Rida, qui travaillent pour la chaîne RT ont été blessés alors qu’ils réalisaient un reportage près du pont Al-Qasmiya, non loin d’une base militaire, au Liban. La frappe qui les a ciblé aurait été réalisée par l’armée israélienne.

Nous ne savons, à l’heure où ces lignes sont rédigées, que peu de choses sur ce qu’il s’est réellement déroulé. Les deux hommes affirment qu’un missile a été tiré en direction de leur position, alors même qu’ils étaient en tournage. La scène a d’ailleurs été filmée par le caméraman. 

Deux journalistes de RT échappent de peu à la mort

Impressionnantes, les images ne laissent que peu de place au doute. On peut voir le missile entrer en contact avec le sol à quelques mètres d’eux, seulement. Les deux hommes se sont ensuite jetés à terre afin de se protéger comme ils le pouvaient. Ils ont ensuite été pris en charge par les médecins d’un hôpital situé à proximité. Le journaliste principal, Steve Sweeney s’en sort avec un éclat d’obus dans le bras, incrusté dans le muscle. Leur état ne serait toutefois pas préoccupant.

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Mais comment en sommes-nous arrivé à cela ? Tsahal, accusé, affirme avoir pourtant émis un avertissement à toutes les populations et personnes présentes localement. L’attaque a ensuite été menée “après un délai suffisant”, selon les autorités israéliennes, qui en ont profité pour inviter les libanais à entendre et à respecter les avertissements publiés, afin de ne pas se mettre en danger, outre-mesure.

Moscou réagit à cette attaque et critique Israël

Face à cette attaque, la Russie n’a pas manqué de réagir. Par l’intermédiaire de son ambassade au Liban, Moscou a fustigé une action qui serait délibérée. La Russie a par ailleurs insisté sur le caractère inacceptable de cette frappe menée sur des journalistes professionnels, en plein exercice. Moscou appelle, en ce sens, à une enquête ferme et appropriée.

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