Frappes israéliennes : des journalistes de Russia Today échappent à la mort au Liban

Au Liban, ce jeudi 19 mars, le journaliste Steve Sweeney et son caméraman Ali Rida, qui travaillent pour la chaîne RT ont été blessés alors qu’ils réalisaient un reportage près du pont Al-Qasmiya, non loin d’une base militaire, au Liban. La frappe qui les a ciblé aurait été réalisée par l’armée israélienne.

Nous ne savons, à l’heure où ces lignes sont rédigées, que peu de choses sur ce qu’il s’est réellement déroulé. Les deux hommes affirment qu’un missile a été tiré en direction de leur position, alors même qu’ils étaient en tournage. La scène a d’ailleurs été filmée par le caméraman.

Deux journalistes de RT échappent de peu à la mort

Impressionnantes, les images ne laissent que peu de place au doute. On peut voir le missile entrer en contact avec le sol à quelques mètres d’eux, seulement. Les deux hommes se sont ensuite jetés à terre afin de se protéger comme ils le pouvaient. Ils ont ensuite été pris en charge par les médecins d’un hôpital situé à proximité. Le journaliste principal, Steve Sweeney s’en sort avec un éclat d’obus dans le bras, incrusté dans le muscle. Leur état ne serait toutefois pas préoccupant.

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Mais comment en sommes-nous arrivé à cela ? Tsahal, accusé, affirme avoir pourtant émis un avertissement à toutes les populations et personnes présentes localement. L’attaque a ensuite été menée “après un délai suffisant”, selon les autorités israéliennes, qui en ont profité pour inviter les libanais à entendre et à respecter les avertissements publiés, afin de ne pas se mettre en danger, outre-mesure.

Moscou réagit à cette attaque et critique Israël

Face à cette attaque, la Russie n’a pas manqué de réagir. Par l’intermédiaire de son ambassade au Liban, Moscou a fustigé une action qui serait délibérée. La Russie a par ailleurs insisté sur le caractère inacceptable de cette frappe menée sur des journalistes professionnels, en plein exercice. Moscou appelle, en ce sens, à une enquête ferme et appropriée.