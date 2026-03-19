Bénin : le Festival Mangal lancé pour la préservation du Delta Mono

Le Festival Mangal, dédié à la préservation des écosystèmes fluvio-marins, a été officiellement lancé le jeudi 12 mars 2026 à Lokossa par le Collectif des Deltas du Golfe du Bénin et l’ONG Ucoopia, avec l’appui de LuxDev et le portage de Helvetas, en présence des représentants des autorités locales (Préfecture du Couffo, Mairies de Comé et de Lokossa) et de l’Ambassade de Belgique.

La deuxième édition de cet événement régional se tiendra en septembre 2026 dans la Réserve de biosphère transfrontalière du Delta Mono, avec un point final prévu à Grand-Popo. L’initiative vise à promouvoir la conservation des milieux côtiers et lagunaires en Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur une approche combinant recherche scientifique, expression artistique et initiatives locales durables.

Cinq programmes déployés jusqu’en septembre

Le Festival Mangal s’organise en deux phases, dont une première articulée autour de cinq programmes opérationnels déjà en cours. Ces dispositifs couvrent la gestion des aires protégées, l’éducation environnementale, la recherche scientifique, l’attractivité territoriale et la création artistique.

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Dans le cadre du programme gestionnaire, une caravane transfrontalière a réuni des responsables d’aires protégées du Bénin, du Togo et du Ghana. Les participants ont effectué des visites de terrain afin de confronter leurs pratiques et identifier des réponses communes aux enjeux de conservation des écosystèmes fluvio-marins.

Le volet éducatif s’est traduit par la mise en place de neuf clubs scolaires, la formation de 180 élèves dans neuf établissements et l’organisation de représentations artistiques dans 45 sites, dont 30 écoles. Ces activités s’inscrivent dans une dynamique de sensibilisation des jeunes publics aux enjeux environnementaux liés à la réserve.

Le programme scientifique prévoit l’organisation d’un hackathon, de webinaires et d’un séminaire destiné à favoriser les échanges entre chercheurs et acteurs de terrain sur la gestion durable des écosystèmes.

Le programme attractivité territoriale, quant à lui, a pour ambition de faire découvrir la Réserve à travers les initiatives locales qui la font vivre : produits agroécologiques, artisanat, savoir-faire des producteurs, sites naturels remarquables et circuits éco touristiques. Dans ce cadre, une foire agroécologique sera organisée.

Le cinquième programme du Festival Mangal est consacré à la création artistique et agit comme un fil conducteur reliant l’ensemble des autres programmes – scientifique, pédagogique, attractivité territoriale et gestionnaire. Il mobilise l’expression artistique comme un vecteur de sensibilisation et d’engagement autour des enjeux environne mentaux. Dans ce cadre, une visite immersive a été organisée la semaine dernière, réunissant un collectif d’artistes béninois·es, afin de s’imprégner dans la Réserve, rencontrer ses habitants et découvrir ses différentes activités. Cette immersion servira ainsi comme source d’inspiration pour la création de performances et œuvres artistiques pendant les prochains mois.

Une mobilisation autour de la réserve du Delta Mono

La Réserve de biosphère transfrontalière du Delta Mono, située entre le Bénin et le Togo, constitue le principal cadre d’intervention du festival. Elle regroupe des mangroves, lagunes et zones côtières reconnues pour leur biodiversité et leur rôle dans les activités économiques locales.

Lors de la cérémonie de lancement, Vidal Assogba, représentant de la mairie de Lokossa, a déclaré : « Le choix porté sur le Bénin témoigne combien de fois le pays s’est déjà engagé dans la promotion des valeurs naturelles et culturelles. »

Le projet s’appuie également sur des initiatives existantes. Le programme AGEREB, conduit par l’UICN, a notamment permis l’organisation d’un voyage d’échange sous-régional, tandis que CEBioS soutient des actions éducatives dans plusieurs écoles de la zone.

Un événement final prévu à Grand-Popo

La seconde phase du festival prendra la forme d’un rassemblement prévu en septembre 2026 à Grand-Popo. Cette rencontre permettra de présenter les productions issues des différents programmes, notamment les créations artistiques, les résultats scientifiques et les initiatives locales en agroécologie et écotourisme.

L’événement s’inscrit dans une logique de réduction de l’impact environnemental, avec des mesures annoncées telles que la limitation des plastiques à usage unique, l’utilisation de matériel réutilisable et la promotion de circuits courts pour la restauration.

Inspiré de la première édition organisée en 2023 à Toubacouta, au Sénégal, le Festival Mangal ambitionne de renforcer les coopérations transfrontalières autour de la gestion des écosystèmes. Les activités engagées au Bénin se poursuivront jusqu’à la tenue de l’événement final en septembre 2026, qui marquera l’aboutissement des différents programmes déployés dans la réserve du Delta Mono.