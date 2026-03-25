Sommet Russie - Afrique : Poutine choisit Moscou pour abriter la rencontre en 2026

Vladimir Poutine a signé mercredi 25 mars 2026, un décret désignant Moscou comme ville d’accueil du troisième sommet Russie – Afrique prévu en 2026. Le document, publié sur le portail officiel des informations juridiques russes, confie l’organisation de cet événement à un comité dirigé par Youri Ouchakov, aide présidentiel du leader russe.

Le décret mandate expressément cet organe de préparation pour orchestrer le troisième sommet ainsi que « d’autres événements au format Russie – Afrique » qui se tiendront en Russie durant l’année 2026. Cette formalisation intervient alors que le bloc africain acquiert une place croissante dans la géopolitique russe.

Deux sommets précédents marqués par des enjeux distincts

La Russie et l’Afrique ont tenu deux éditions antérieures de ce format diplomatique. Le premier sommet s’est déroulé en octobre 2019 à Sotchi, rassemblant 43 chefs d’État africains autour de Poutine et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Cette première rencontre visait à établir un partenariat global couvrant les domaines politiques, sécuritaires, économiques et culturels.

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Le deuxième sommet s’est tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, reporté d’une année en raison de tensions géopolitiques. À cette occasion, Moscou avait proposé l’envoi gratuit de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales vers plusieurs nations africaines, reflétant l’importance accordée par la Russie à son influence continentale.

Une gouvernance affirmée pour 2026

Le choix du cadre présidentiel russe — un décret officiel formalisant le lieu et la structure organisationnelle — souligne les ambitions de Moscou pour cette nouvelle édition. Youri Ouchakov, figure centrale des négociations diplomatiques russes, bénéficiera de pouvoirs étendus pour coordonner cet ensemble d’événements sur le territoire russe.

La désignation de Moscou marque un infléchissement : la première édition s’était tenue en territoire russe (Sotchi), tandis que le sommet de 2023 en Russie également. Cette continuité renforce le rôle de la Russie comme centre organisateur du dialogue avec le continent africain, déplaçant le format de la mobilité géographique initialement envisagée. Aucune date n’a été annoncée pour le moment.