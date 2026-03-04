Gabon : l'opposant Bilie-By-Nze riposte après la coupure des réseaux sociaux

Quinze jours après la suspension des principales plateformes numériques au Gabon, l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze a engagé une procédure judiciaire contre la Haute Autorité de la Communication (HAC). Son parti, Ensemble pour le Gabon (EPG), a déposé le 2 mars une requête en référé d’heure à heure devant le Tribunal de première instance de Libreville, réclamant la levée immédiate du blocage selon Gabon actu.

La HAC avait ordonné le 17 février la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, au motif de la circulation de contenus jugés dangereux pour la cohésion nationale. WhatsApp restait accessible de façon intermittente. L’EPG conteste le fondement même de cette décision : aucun texte constitutionnel ou législatif ne donnerait à la HAC la compétence d’ordonner une telle mesure à l’échelle nationale.

L’autorité de régulation accusée de dépasser ses attributions

La requête déposée par l’EPG vise à faire constater une voie de fait — notion juridique désignant une atteinte grave aux libertés fondamentales commise par une autorité publique hors de tout cadre légal. Bilie-By-Nze qualifie la décision de la HAC de « manifestement illégale et anticonstitutionnelle », estimant que l’accès aux réseaux sociaux relève des libertés d’expression et de communication protégées par la Constitution gabonaise.

La HAC n’a formulé aucune réponse publique à la saisine. Le ministère de la Communication s’est borné à indiquer que des négociations étaient en cours avec Meta et TikTok sur la modération des contenus, sans donner de calendrier.

Une mesure prise dans un climat social tendu

La suspension intervient alors que le gouvernement de Brice Oligui Nguema fait face à une grève des enseignants qui dure depuis plusieurs semaines — premier mouvement social d’ampleur depuis son accession au pouvoir par coup d’État en août 2023, confirmé par une élection en avril 2025. La présidence a formellement démenti tout lien entre le blocage et ce mouvement.