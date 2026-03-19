Guerre en Iran : les USA appellent leurs ressortissants à quitter l'Arabie Saoudite

L’ambassade des États-Unis à Riyad appelle les citoyens américains présents en Arabie saoudite à quitter le pays par les vols commerciaux disponibles et fait des recommandations à son personnel. La mesure, annoncée ce jour, jeudi 19 2026, fait suite à des frappes répétées de missiles et de drones iraniens sur le territoire saoudien, en riposte aux opérations militaires américano-israéliennes menées contre l’Iran.

Confinement généralisé et départ recommandé

Le département d’État encourage les ressortissants américains à quitter l’Arabie saoudite par les vols commerciaux disponibles, à condition que cela puisse se faire en sécurité. Les aéroports de Riyad, Djeddah et Dammam restent opérationnels, mais l’ambassade signale des restrictions fréquentes de l’espace aérien saoudien liées aux menaces balistiques, entraînant retards et annulations. Les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol directement auprès de leur compagnie aérienne avant tout déplacement.

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Pour ceux qui choisissent de rester, l’ambassade recommande de se constituer des réserves de nourriture, d’eau et de médicaments, de demeurer à l’intérieur et de s’éloigner des fenêtres. Elle précise que le système d’alerte précoce saoudien n’est pas toujours fiable et ne garantit pas des alertes en temps utile.

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Le 8 mars, le département d’État avait déjà ordonné le départ des employés gouvernementaux américains non essentiels du Royaume. Le personnel diplomatique essentiel maintenu sur place est confiné et a reçu pour instruction d’éviter les locaux de l’ambassade, du consulat de Dhahran et des hôtels, ces derniers étant explicitement identifiés comme cibles potentielles.

Des frappes iraniennes qui s’étendent au-delà de l’Arabie saoudite

Depuis le début du conflit, l’Iran a multiplié les frappes sur les infrastructures saoudiennes — aéroports, bases militaires, installations énergétiques et sites diplomatiques — en réponse directe aux opérations conduites par les États-Unis et Israël. Début mars, deux drones iraniens avaient visé l’ambassade américaine à Riyad, causant peu de dégâts matériels mais déclenchant l’ordre d’évacuation du personnel non essentiel dans six pays de la région.

L’appel à quitter l’Arabie saoudite s’inscrit dans une directive plus large du département d’État couvrant plus d’une quinzaine de pays du Moyen-Orient. Le gouvernement américain indique être en mesure de fournir aux ressortissants souhaitant partir les informations les plus récentes sur les options de départ disponibles.

L’ambassade indique suivre en temps réel les signalements de menaces visant les lieux de rassemblement de citoyens américains et diffuse ses mises à jour directement par messagerie électronique aux ressortissants enregistrés auprès de ses services. Les nouvelles directives sont publiées sur le site officiel sa.usembassy.gov au fur et à mesure de l’évolution de la situation.