«Nous aimons notre indépendance» : le Venezuela rejette les velléités d'annexion de Trump

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a fermement écarté lundi 11 mai 2026, depuis La Haye, toute perspective d’intégration de son pays aux États-Unis, après que le président américain Donald Trump a déclaré envisager «sérieusement» de faire du Venezuela le 51e État de l’Union.

C’est au cours d’un entretien téléphonique accordé à la chaîne Fox News que Trump a formulé cette proposition, invoquant les réserves pétrolières du pays, qu’il évalue à 40 000 milliards de dollars. «Le Venezuela aime Trump», a-t-il ajouté, selon le présentateur John Roberts qui a rapporté les détails de l’appel.

Rodríguez répond depuis la Cour internationale de justice

La réponse de Caracas est venue quelques heures plus tard. Rodríguez, qui participait aux audiences finales de la Cour internationale de justice sur le différend territorial entre le Venezuela et le Guyana portant sur la région de l’Essequibo, a déclaré aux journalistes présents : «Nous aimons notre processus d’indépendance, nous aimons nos héros et héroïnes de l’indépendance.» Elle a précisé que son gouvernement poursuit un «agenda diplomatique de coopération» avec Washington, dont les relations diplomatiques avec Caracas ont été rétablies en mars 2026, après sept ans de rupture.

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Une annexion constitutionnellement et politiquement impraticable

L’intégration d’un nouvel État à l’Union américaine requiert l’adoption d’une loi par les deux chambres du Congrès, signée par le président. Aucun État n’a été admis depuis Hawaï en 1959. Dans le cas vénézuélien, le consentement formel des autorités locales constituerait un préalable indispensable — celui-là même que Rodríguez vient d’exclure publiquement. Au Congrès américain, y compris dans les rangs républicains, l’idée se heurterait à des résistances liées aux conséquences démographiques et électorales de l’admission de 28 millions de nouveaux citoyens.

Trump avait déjà évoqué l’hypothèse en mars, via un message publié sur son réseau Truth Social en réaction à une victoire de l’équipe nationale vénézuélienne lors de la World Baseball Classic. La déclaration de lundi marque la première fois qu’il qualifie publiquement cette option de «sérieuse». Aucune démarche formelle n’a été annoncée à ce stade.