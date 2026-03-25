Hors des terrains, Mbappé diversifie ses revenus avec un investissement «significatif» dans Alan

Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, a officialisé le 23 mars 2026 son entrée au capital d’Alan, assureur santé numérique français, lors de la soirée des dix ans de l’entreprise organisée au Musée du Quai Branly à Paris. L’opération a été réalisée via Coalition Capital, le fonds d’investissement personnel du footballeur.

Le montant exact de la participation n’a pas été communiqué. Jean-Charles Samuelian, cofondateur et directeur général d’Alan, s’est borné à indiquer que la mise serait «significative», confirmant un statut d’actionnaire minoritaire pour le joueur de 27 ans.

Une stratégie construite après les leçons du passé

La trajectoire entrepreneuriale de Mbappé contraste avec celle de nombreux footballeurs professionnels qui ont vu leur patrimoine s’effondrer après leur retraite sportive. Ronaldinho, Ballon d’Or 2005 et champion du monde brésilien, en est l’illustration la plus connue : condamné en 2015 par la justice brésilienne à une amende de 1,9 million d’euros pour construction illégale dans une zone protégée à Porto Alegre, il n’a pas honoré cette dette. En 2018, ses passeports brésilien et espagnol ont été saisis. Lorsque la justice a ensuite bloqué ses comptes, elle n’y a trouvé que six euros.

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Mbappé anticipe ce risque depuis plusieurs années. Actionnaire majoritaire à 80 % du SM Caen, club de National acquis à l’été 2024, il ajoute aujourd’hui l’assurtech à un portefeuille déjà diversifié. Alan, fondée en 2016, couvre désormais plus d’un million de membres dans quatre pays — France, Belgique, Espagne et Canada — et a annoncé début mars avoir atteint la rentabilité opérationnelle sur le périmètre français. Sa valorisation dépasse 5 milliards d’euros à l’issue d’une levée de fonds de 100 millions d’euros bouclée récemment.

Un rôle qui dépasse l’investissement financier

L’entrée au capital s’accompagne d’un mandat d’ambassadeur de la marque, en France et à l’international. Mbappé co-concevra des dispositifs liés à la prévention, la nutrition, la santé mentale et l’activité physique, intégrés à l’application Alan. Il n’est pas le premier footballeur tricolore à rejoindre l’actionnariat de la société : Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, tous deux champions du monde 2018, y avaient investi avant lui.

La première activation concrète est prévue dès avril 2026 : les membres d’Alan pourront défier virtuellement Mbappé sur le nombre de pas quotidiens via l’application mobile, avec à la clé un tirage au sort pour une rencontre avec le joueur.