« Indigne d’un président » : Trump s’en prend à la démarche d’Obama et de Biden

Lors d’un meeting dans le Kentucky, ce vendredi 13 mars, le président américain Donald Trump a commenté la façon dont Barack Obama descend les escaliers et évoqué les chutes de Joe Biden.

Les escaliers comme symbole politique

Lors de ce rassemblement, Trump a raconté qu’il prenait les escaliers « très lentement » afin d’éviter de glisser sur des marches mouillées. Il expliquait que personne ne cherche à battre un record de vitesse lorsqu’il s’agit d’éviter une chute.

Le président américain a ensuite comparé sa prudence à celle de ses adversaires politiques. Il a déclaré admirer la rapidité de Barack Obama dans les escaliers avant d’ajouter que sa démarche lui paraissait « indigne d’un président ». La scène s’est déroulée alors que Trump évoquait également la chute de Joe Biden dans des escaliers, affirmant que « le monde observe cela et n’aime pas le voir ».

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Une rhétorique déjà utilisée contre Biden et Obama

Les attaques sur l’apparence physique ou l’âge des dirigeants ne sont pas nouvelles dans les discours de Trump. Pendant la campagne présidentielle de 2020, il avait popularisé le surnom « Sleepy Joe » pour qualifier Joe Biden. Plusieurs analystes considèrent que ces remarques visent à associer leadership et force physique.

Des spécialistes du validisme cités par la presse américaine estiment que Trump utilise régulièrement les chutes ou la mobilité de ses adversaires pour remettre en cause leur capacité à diriger. Des épisodes similaires ont déjà marqué la vie politique américaine. En 2021, Joe Biden avait trébuché dans les escaliers d’Air Force One, une séquence largement commentée dans les médias et rappelée par Trump lors de ses meetings.

Un meeting centré sur l’économie et la stratégie militaire

Le meeting du Kentucky portait officiellement sur le bilan économique de l’administration Trump et sur la mission militaire américaine en cours au Moyen-Orient. Le président américain a pourtant consacré une partie de son intervention à critiquer les capacités physiques de ses adversaires politiques, une méthode qu’il utilise régulièrement pour mobiliser ses partisans lors de rassemblements électoraux. Selon divers observateurs avisés de la scène politique américaine, ce type de séquence devrait continuer à marquer les discours de campagne de Donald Trump à l’approche des prochaines échéances politiques.