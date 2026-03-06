Infrastructures sanitaires au Bénin : Le gouvernement muscle le contrôle technique des chantiers

Le paysage hospitalier béninois s’apprête à connaître une phase de surveillance accrue. Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 mars 2026, le gouvernement du président Patrice Talon a acté le déploiement d’une mission de contrôle technique d’envergure pour superviser les nombreux projets de construction et de réhabilitation de formations sanitaires à travers le pays.

Cette décision s’inscrit dans la volonté de garantir la sécurité et la pérennité des infrastructures en cours de modernisation. La mission cible prioritairement les chantiers stratégiques, notamment le futur Centre hospitalier universitaire (CHU) de la zone Abomey-Calavi/So-Ava, ainsi que les centres hospitaliers départementaux de l’Ouémé, du Borgou, de l’Atacora et de la Donga.

À lire aussi Obésité : la France en alerte face à une augmentation sensible du phénomène

Les établissements de référence de la métropole ne sont pas en reste. Le Cnhu Hubert Koutoukou Maga et le Chu de la Mère et de l’Enfant Lagune (CHU-MEL) feront l’objet d’un suivi rigoureux pour répondre aux normes internationales de soins.

Publicité

Au-delà des grands centres, le dispositif de contrôle s’étend aux hôpitaux de proximité tels que les hôpitaux de 65 lits (Savalou, Dassa-Zoumè, Lokossa, Ouidah et Cotonou), de 120 lits (Zones de Kétou, Sakété, Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété, Adjohoun-Bonou-Dangbo et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota) et les infrastructures spécialisées à l’instar du centre funéraire d’Abomey-Calavi, du centre des urgences de Ouidah et l’École de formation en sciences paramédicales.

Face à l’ampleur des investissements, le gouvernement a instruit les ministres concernés de finaliser sans délai les contrats avec les cabinets d’expertise retenus. L’objectif est de veiller à la bonne exécution des travaux et s’assurer que chaque franc investi contribue réellement à l’amélioration de l’offre de soins pour les populations béninoises.