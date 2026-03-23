Iran : le conseil du Kremlin à Trump pour désamorcer les tensions

Ce lundi 23 mars, la Russie a, via un communiqué de presse, invité à la fois l’Iran et les États-Unis, à privilégier le dialogue et la diplomatie plus que l’escalade militaire. Une déclaration qui intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que les frappes américaines, menées conjointement avec Israël, se poursuivent sur l’Iran.

Ce conseil, Washington semble toutefois vouloir le mettre en application. Alors que les États-Unis avaient imposé 48 heures d’ultimatum à l’Iran pour rouvrir le détroit d’Ormuz, de récents échanges entre la Maison-Blanche et le régime iranien ont permis de trouver certains axes d’accords, permettant ainsi d’éviter des frappes sur les installations énergétiques.

Les conseils russes à l’endroit du président Trump

Pour rappel, c’est par le détroit d’Ormuz que transite près de 20 % de l’énergie mondiale. Une fermeture de celui-ci entraîne de sérieux problèmes d’approvisionnement et donc, une explosion des prix. Le prix du baril a largement dépassé les 100 dollars, impliquant une hausse importante des prix à la pompe mais aussi de certaines denrées.

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D’après la Russie, seuls les échanges, la négociation et la diplomatie peuvent permettre aux pays engagés dans ce conflit, de s’en sortir. Dans le même temps toutefois, les frappes se poursuivent, que ce soit sur l’Iran ou dans la région. Israël a été notamment ciblé par Téhéran ce week-end, entraînant près de 200 blessés.

Trump semble parier sur un changement de régime

De leur côté, les USA, par la voix du président Trump affirment qu’un changement de régime serait actuellement en cours en Iran. Sur le tarmac, alors qu’il était sur le point de s’envoler pour Memphis, le chef de l’État a expliqué que Washington traitait actuellement avec un responsable qui n’était pas le guide suprême. De sérieux doutes ont d’ailleurs été émis quant à sa situation. Est-il décédé, est-il blessé ? Celui-ci n’a plus été revu depuis les frappes du 28 février.