Iran : le renseignement américain contredit Donald Trump sur le nucléaire

Les services de renseignement américains ont indiqué ce mardi à Washington que l’Iran n’a entrepris aucune reconstruction de ses capacités d’enrichissement nucléaire détruites en 2025.

Une évaluation officielle transmise au Congrès

La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a présenté cette analyse lors d’une audition devant le Congrès américain. Selon son rapport écrit, les agences de renseignement estiment que l’Iran n’a engagé aucun effort pour relancer son programme d’enrichissement depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël l’an dernier.

Ces éléments ont été rapportés par plusieurs médias, dont le Wall Street Journal, qui cite les conclusions transmises aux parlementaires. L’évaluation repose sur des informations collectées par différentes agences américaines, selon ce média.

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Une contradiction avec la justification avancée par Donald Trump

Cette analyse contredit un argument avancé par le président Donald Trump, qui a évoqué une menace nucléaire iranienne pour justifier la poursuite des opérations militaires. Selon les informations rapportées par Al Jazeera, les services américains n’ont pas identifié de reprise active du programme au moment de l’évaluation.

Le désaccord porte sur l’appréciation du caractère immédiat de la menace. Des responsables américains du renseignement continuent de considérer que l’Iran conserve des capacités techniques susceptibles d’être mobilisées à terme, selon plusieurs déclarations publiques relayées par des responsables américains interrogés par des médias internationaux.

Une menace jugée non imminente à ce stade

Les agences américaines estiment que les infrastructures touchées en 2025 ont significativement réduit les capacités d’enrichissement de l’Iran. Cette situation pourrait évoluer si des installations étaient reconstruites ou si des activités clandestines étaient engagées, selon plusieurs analyses publiées par des médias internationaux.

« aucun effort n’a été observé pour reconstruire ces capacités », a déclaré Tulsi Gabbard devant les parlementaires.

Le suivi de ces activités devrait se poursuivre dans les prochains mois. Selon des responsables américains cités par plusieurs médias, les agences de renseignement continueront d’actualiser leur évaluation en fonction de nouvelles données collectées sur le terrain.