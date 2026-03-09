Iran : Poutine félicite Mojtaba Khamenei et lui apporte son « soutien indéfectible »

Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations à Mojtaba Khamenei, désigné guide suprême de l’Iran le 8 mars 2026, au lendemain de sa nomination par l’Assemblée des experts à Qom.

Moscou réaffirme l’alliance russo-iranienne

Dans un télégramme publié par le Kremlin, le président russe écrit : « La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. » Poutine y souligne également que le mandat de Mojtaba Khamenei exigera un « grand courage », en référence directe au conflit régional en cours. Le message, selon l’agence Anadolu, a été transmis le 9 mars 2026, soit moins de 24 heures après la désignation officielle du nouveau guide.

« Je souhaite confirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens. La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. Je vous souhaite réussite dans les tâches difficiles qui vous attendent, ainsi que santé et force d’esprit. », a déclaré Poutine

Un successeur désigné dans l’urgence

Mojtaba Khamenei, 56 ans, est le fils d’Ali Khamenei, tué lors de frappes le 28 février 2026, premier jour du conflit régional. L’Assemblée des experts, réunie en session extraordinaire secrète, l’a élu avec 90 % des voix, selon l’agence Anadolu. Sa désignation marque une transmission inédite du pouvoir théocratique iranien de père en fils depuis la création de la République islamique en 1979.

Pékin également mobilisé

La Chine a pris position le même jour, déclarant s’opposer à toute ingérence étrangère et appelant au respect de la souveraineté iranienne, selon des sources officielles chinoises citées dans les dépêches de ce 9 mars. La convergence des soutiens russe et chinois autour du nouvel homme fort de Téhéran confirmerait un front diplomatique coordonné face aux puissances occidentales — ce point restant à ce stade non officiellement formalisé.

Ce qu’il faut surveiller

Aucune date de prise de fonction formelle ni de cérémonie d’investiture n’a été confirmée à ce stade. Selon des observateurs cités par la presse régionale, Mojtaba Khamenei pourrait engager rapidement des signaux de continuité sur le dossier nucléaire, principal levier de négociation de Téhéran avec les grandes puissances.