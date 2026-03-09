Iran : Poutine félicite Mojtaba Khamenei et lui apporte son « soutien indéfectible »

Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations à Mojtaba Khamenei, désigné guide suprême de l’Iran le 8 mars 2026, au lendemain de sa nomination par l’Assemblée des experts à Qom.
Moscou réaffirme l’alliance russo-iranienne
Dans un télégramme publié par le Kremlin, le président russe écrit : « La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. » Poutine y souligne également que le mandat de Mojtaba Khamenei exigera un « grand courage », en référence directe au conflit régional en cours. Le message, selon l’agence Anadolu, a été transmis le 9 mars 2026, soit moins de 24 heures après la désignation officielle du nouveau guide.
« Je souhaite confirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens. La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. Je vous souhaite réussite dans les tâches difficiles qui vous attendent, ainsi que santé et force d’esprit. », a déclaré Poutine
Un successeur désigné dans l’urgence
Mojtaba Khamenei, 56 ans, est le fils d’Ali Khamenei, tué lors de frappes le 28 février 2026, premier jour du conflit régional. L’Assemblée des experts, réunie en session extraordinaire secrète, l’a élu avec 90 % des voix, selon l’agence Anadolu. Sa désignation marque une transmission inédite du pouvoir théocratique iranien de père en fils depuis la création de la République islamique en 1979.
Pékin également mobilisé
La Chine a pris position le même jour, déclarant s’opposer à toute ingérence étrangère et appelant au respect de la souveraineté iranienne, selon des sources officielles chinoises citées dans les dépêches de ce 9 mars. La convergence des soutiens russe et chinois autour du nouvel homme fort de Téhéran confirmerait un front diplomatique coordonné face aux puissances occidentales — ce point restant à ce stade non officiellement formalisé.
Ce qu’il faut surveiller
Aucune date de prise de fonction formelle ni de cérémonie d’investiture n’a été confirmée à ce stade. Selon des observateurs cités par la presse régionale, Mojtaba Khamenei pourrait engager rapidement des signaux de continuité sur le dossier nucléaire, principal levier de négociation de Téhéran avec les grandes puissances.
2 réflexions au sujet de “Iran : Poutine félicite Mojtaba Khamenei et lui apporte son « soutien indéfectible »”
« Poutine y souligne également que le mandat de Mojtaba Khamenei exigera un grand courage »
Un euphémisme quand on sait que Trump a promis de le fumer comme son père !
A ce propos, on n’entend peu les merdias oxydentaux s’offusquer des méthodes mafieuses des gentils ricains. Pour rappel, une petite fille de 14 mois a été tuée dans l’attentat contre son grand-père.
… et ils ont fait pire. Les gentils soldats US ont tiré un missile dans une école primaire. Pas de cibles militaire à des kilomètres.
165 petites filles de 5 à 12 ans ont été tuées
Boof ça n’a pas empêché Trump de jouer au golf ce WE
On peu se demander ce que tous ces hypocrites d’oxydentaux diraient si les Iraniens … ou les Russes tiraient un missile sur la résidence de Trump en Floride … avec Melania dedans ! Ce ne serait qu’une action terroriste symétrique finalement