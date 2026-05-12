Al-Nassr : Cristiano Ronaldo à un tournant décisif de son aventure en Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr FC jouent une partie importante de leur saison ce mardi 12 mai lors du derby face à Al-Hilal SFC à Riyad. Une victoire dans ce choc du championnat saoudien rapprocherait le club d’un titre attendu depuis l’arrivée de la star portugaise au début de l’année 2023.

Malgré une collection de trophées construite avec Manchester United F.C., Real Madrid CF et Juventus FC, Cristiano Ronaldo n’a pas encore remporté la Saudi Pro League. Son passage en Arabie saoudite reste marqué par une production offensive élevée, mais aussi par l’absence du principal objectif collectif fixé à son arrivée.

Un défi encore inachevé en Arabie saoudite

Recruté par Al-Nassr pour renforcer l’ambition du club et accroître la visibilité du championnat, Ronaldo a rapidement imposé son efficacité devant le but. Il a déjà inscrit un grand nombre de réalisations et remporté la Arab Club Champions Cup 2023, seul trophée obtenu jusqu’à présent avec son équipe. Ce succès n’a toutefois pas la portée d’un titre de champion national. Tant que la Saudi Pro League échappe à Al-Nassr, les performances du Portugais continuent d’être évaluées à l’aune de ce manque.

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Al-Hilal, l’adversaire le plus symbolique

Le rendez-vous face à Al-Hilal dépasse le cadre d’un simple derby. Le club rival domine historiquement le football saoudien et représente l’obstacle le plus emblématique sur la route d’Al-Nassr. Un résultat favorable permettrait à l’équipe de rester pleinement engagée dans la lutte pour le championnat. À l’inverse, un revers compliquerait les chances de titre et prolongerait les interrogations sur la capacité du club à convertir ses investissements en succès sportifs.

À 41 ans, Cristiano Ronaldo poursuit un objectif simple : ajouter un nouveau championnat à un palmarès déjà exceptionnel. Le verdict de cette rencontre pourrait peser lourd dans la course au titre et dans le bilan de ses dernières saisons au plus haut niveau.