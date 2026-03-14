Iran : un proche de Trump appelle à "déclarer la victoire" et se retirer du conflit

David Sacks, conseiller de la Maison Blanche chargé de l’intelligence artificielle et des cryptomonnaies, a publiquement réclamé vendredi 13 mars une sortie rapide du conflit américano-iranien, lors d’une intervention remarquée sur le podcast All-In.

« Nous avons massivement dégradé les capacités iraniennes »

Selon Benzinga, Sacks a estimé que les frappes américaines avaient suffisamment affaibli l’armée, la marine et l’armée de l’air iraniennes pour justifier un retrait. Il a averti que toute escalade supplémentaire pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur les marchés mondiaux et la stabilité régionale.

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L’ancien cadre de PayPal a décrit l’Iran comme détenant ce qu’il a qualifié d’« interrupteur de mort sur le destin économique des États du Golfe », en référence à une possible destruction des infrastructures pétrolières et des usines de dessalement.

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Une Maison Blanche divisée sur la stratégie iranienne

La prise de position de Sacks tranche avec celle des sénateurs républicains Lindsey Graham et Tom Cotton, qui plaident pour maintenir la pression militaire. La cheffe de cabinet Susie Wiles pousserait quant à elle Donald Trump à cadrer l’opération comme limitée dans ses objectifs, selon Al-Monitor.

Cette division interne survient alors que le conflit, ouvert le 28 février par des frappes conjointes américano-israéliennes, a déjà fait plus de 1 300 morts côté iranien selon l’ambassadeur de Téhéran à l’ONU. Israël déplore pour sa part 12 victimes.

Kharg Island frappée, la sortie de crise reste hypothétique

La déclaration de Sacks a précédé de peu l’annonce par Trump d’une frappe majeure sur l’île de Kharg, terminal pétrolier assurant environ 90 % des exportations de brut iranien. Trump a déclaré que les forces américaines avaient « anéanti » les cibles militaires sur l’île.

À ce stade, aucune négociation formelle n’a été confirmée. Une désescalade ne serait envisageable, selon Sacks lui-même, que par un accord de cessez-le-feu ou un règlement négocié avec Téhéran — dont les contours resteraient à définir.