CIA & Mossad: l'Iran exécute un homme reconnu coupable d'espionnage

Depuis le début de la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis le 28 février 2026, le climat reste extrêmement tendu au Moyen-Orient et ce, même si un cessez-le-feu a été annoncé il y a quelques semaines. Un cessez-le-feu tendu, marqué par des attaques diplomatiques entre Donald Trump et le régime iranien. C’est dans ce contexte que les autorités iraniennes ont annoncé lundi 11 mai l’exécution d’un homme présenté comme un espion travaillant pour la CIA américaine et le Mossad israélien.

L’information a été diffusée par l’agence iranienne Mizan et reprise par plusieurs médias internationaux. Selon Téhéran, le condamné aurait transmis des informations sensibles liées aux activités satellitaires iraniennes à des services de renseignement étrangers.

Une victime âgée de 29 ans

L’homme exécuté a été identifié comme Erfan Shakourzadeh. La victime était âgée de 29 ans et diplômée en ingénierie aérospatiale. D’après les autorités iraniennes, il travaillait dans une organisation scientifique impliquée dans des projets technologiques stratégiques pour le régime. Les responsables judiciaires affirment que l’individu avait accès à des données confidentielles et les aurait partagées à certaines puissances étrangères, dont Israël.

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Des accusations contestées par des ONG

Plusieurs organisations de défense des droits humains contestent toutefois la version officielle iranienne. L’association Iran Human Rights Society affirme que le jeune ingénieur avait été arrêté en 2025 avant d’être contraint à avouer au cours de sa détention. En outre, l’ONG affirme que son procès n’a pas été équitable et n’a pas respecté les standard en matière de justice et de droits.

Cette exécution intervient alors que les tensions régionales restent très fortes après plusieurs semaines d’affrontements militaires. Depuis les frappes israélo-américaines lancées fin février, l’Iran accuse régulièrement les services occidentaux et israéliens de mener des opérations de sabotage et d’infiltration sur son territoire. Les autorités iraniennes ont multiplié ces derniers mois les arrestations liées à des accusations d’espionnage. Une situation qui agaçe beaucoup les États-Unis, Trump ayant plusieurs fois appelé à ce que le régime relâche ces prisonniers ou, a minima, suspende les executions.