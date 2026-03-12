Le Béninois Ange-Marie Nicodème Esse remporte le King Hamad Award

Ange-Marie Nicodème Esse, coordinateur exécutif de l’organisation béninoise Health Access Initiative (HAI), a remporté le King Hamad Award for Youth Empowerment to Achieve the Sustainable Development Goals lors d’une cérémonie tenue en février 2026 au Royaume de Bahreïn. Le Bénin devient ainsi le premier pays francophone à décrocher cette distinction internationale.

18 finalistes retenus sur 8 205 candidatures

La compétition a réuni cette année un nombre record de dossiers : 8 205 candidatures soumises depuis le monde entier, dont 18 ont été retenues en phase finale. L’initiative portée par HAI a été désignée lauréate dans la catégorie « Youth Action – Peace Award », qui récompense les projets de jeunes contribuant à la paix et au développement durable.

Lancé en janvier 2017 lors du Forum jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), le prix est administré conjointement par le ministère bahreïni de la Jeunesse et des Sports et le bureau pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Bahreïn. La première cérémonie de remise s’était tenue en 2018. Depuis, la compétition a connu une croissance rapide : selon les données du prix, le nombre de candidatures est passé de 663 lors de la première édition à plus de 4 000 à la troisième.

Le Bénin, premier pays francophone lauréat

Nicodème Esse a qualifié cette récompense de victoire collective. « Ce prix reflète un engagement collectif envers la jeunesse et les communautés locales », a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie rapportait News Of Bahrain en Février dernier. Health Access Initiative, qu’il co-fonde et dirige, œuvre pour l’accès aux soins de santé communautaire et la justice sociale au Bénin. La distinction place le Bénin sur la carte des pays africains reconnus pour l’engagement de leur jeunesse dans la réalisation des Objectifs de développement durable fixés par l’ONU à l’horizon 2030.