Le manoir rêvé de Cristiano Ronaldo à Manchester qui n'a jamais vu le jour

Cristiano Ronaldo aurait dû construire un manoir grandiose dans le nord-ouest de l’Angleterre au début des années 2000, mais le projet a avorté avant même le premier coup de pelle. L’architecte Eduardo Souto Moura a révélé ces détails dans une interview au journal portugais Público le 6 mars 2026.

Un architecte de renom mandaté pour le projet

Antonio Salvador, proche de Cristiano Ronaldo et du Sporting Braga, a mis le footballeur en contact avec l’architecte portugais de renom Eduardo Souto Moura, lauréat du Prix Pritzker. Séduit par le projet, ce dernier a accepté de dessiner la résidence, prévue avec dix chambres et plusieurs équipements haut de gamme. Il a toutefois refusé l’idée d’installer un jacuzzi au pied du lit à la demande de Cristiano. « Non, tu vas te noyer ; tu te réveilleras groggy et tu tomberas quand même dans le jacuzzi ! » Il y avait des choses que je ne voulais pas faire, c’est tout. Il a compris et a ri» a t-il déclaré.

Selon les propos de Souto Moura recueillis par le journal Público, Ronaldo s’interrompait toutes les 15 minutes pour se rendre à l’entraînement. L’architecte raconte : « Il n’était pas encore vraiment une star ; c’était quelqu’un avec qui on pouvait discuter. »

L’impasse : 16 arbres qui ont changé le destin

Souto Moura a rapidement identifié le problème. Le terrain acquis était si vaste que la maison prévue aurait nécessité l’abattage de 16 chênes-lièges. Il signala l’impossibilité au joueur, lui proposant de changer de terrain.

La réaction fut immédiate. « Il s’est fâché contre l’agent et m’a dit : « Je vais au Real Madrid et je ne construis pas de maison », raconte l’architecte. Souto Moura prit l’avion pour Manchester afin de discuter des détails de la résidence, mais le différend sur les arbres s’avéra insurmontable. Pour diverses raisons, le chantier n’a jamais vu le jour. Quelques années après, Ronaldo quitte effectivement Manchester United pour le Real Madrid en 2009.

Une passion immobilière qui prospère ailleurs

Bien que ce projet ait échoué, Cristiano Ronaldo s’est construit depuis un portefeuille immobilier considérable à travers l’Europe, notamment au Portugal, en Italie et en Espagne. Son dernier projet en date : une villa ultra-contemporaine estimée à 29 millions de dollars au Portugal, conçue pour devenir la propriété résidentielle la plus chère du pays mais celui de Manchester n’a jamais été relancé.