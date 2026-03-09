Cristiano Ronaldo : Almería connaît un engouement inédit depuis son arrivée

Il y a quelques semaines, était annoncée l’entrée de Cristiano Ronaldo au capital du club de football d’Almería, à hauteur de 25%. Un club évoluant en seconde division espagnole (et actuellement troisième de son championnat). Depuis, la formation andalouse connaît une exposition médiatique inattendue et compte désormais environ 3,2 millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux.

Cela peut sembler peu. Mais il y a quelques semaines, le club était un club parmi tant d’autres, avec une visibilité limitée, très locale. Mais en quelques semaines, il s’est dangereusement rapproché du Séville FC et ses 3,6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux… Si Almería venait à dépasser son voisin Andalou, il deviendrait le quatrième club espagnol le plus suivi au monde.

Cristiano Ronaldo détient 25% du club d’Almería

Le Real Madrid domine largement ce “classement”, avec environ 181 millions d’abonnés. Le FC Barcelone suit avec près de 146 millions. L’Atlético de Madrid rassemble, de son côté, environ 18 millions de personnes. Nul doute toutefois qu’en cas d’accession à LaLiga, le club d’Almería connaisse une nouvelle exposition, de plus grande ampleur encore.

Publicité

Pour Almería, cette visibilité représente un levier important en matière d’image et de développement commercial. Pour pérenniser cela, il faudra toutefois terminer dans les deux premiers, pour une accession directe à l’élite. Si le club, actuellement troisième avec 49 points (soit autant que le second) termine entre la troisième et la sixième place, il devra participer à des playoffs d’accession.

Un président saoudien à la tête du club d’Almería

Cet investissement a été grandement facilité par le fait que le club d’Almería soit actuellement dirigé par un président saoudien, Mohamed Al Khereiji. Actuellement à Al-Nassr, CR7 peut compter sur les décideurs au sein de son championnat pour nouer de nouveaux contacts et partenariats, confirmant par la même occasion qu’il n’en a pas terminé avec le monde du football.