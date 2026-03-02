Le Nigeria concentre 52 % des exportations pétrolières africaines vers les États-Unis en 2025

Le Nigeria a consolidé sa position de premier fournisseur africain de pétrole brut des États-Unis en 2025, captant 52,2 % des parts de marché continentales selon les données publiées par le U.S. Census Bureau rapporte Economic confidential. Malgré une baisse généralisée des volumes importés par Washington depuis l’Afrique, la production nigériane a mieux résisté que celle de ses voisins angolais et ghanéens.

Une domination anticipée par la diplomatie américaine

Cette prédominance du brut nigérian confirme les orientations stratégiques communiquées dès décembre dernier par la représentation diplomatique des États-Unis au Nigeria. Dans ses rapports de fin d’année à l’époque, la mission américaine soulignait déjà sur X la résilience du partenariat énergétique bilatéral, anticipant que le Nigeria resterait l’interlocuteur privilégié sur le continent malgré la hausse de la production domestique américaine.

« #Savezvousque que le Nigeria était le principal exportateur africain de pétrole brut vers les États-Unis entre janvier et août 2025, avec 33,23 millions de barils expédiés pour une valeur de 2,57 milliards de dollars ? Cela représente plus de la moitié de toutes les exportations africaines de pétrole brut vers les États-Unis pendant cette période. Nos liens commerciaux étroits créent des emplois et stimulent la prospérité des deux côtés de l’Atlantique. #TradeTuesday« , écrivait la représentation américaine sur X en Décembre 2025.

Si les livraisons nigérianes affichent un recul propre de 8,2 %, leur poids relatif sur l’échiquier continental progresse. En 2024, le pays représentait 49 % des exportations africaines vers les États-Unis. Un an plus tard, cette part grimpe à 52,2 %, confirmant les prévisions émises dès décembre dernier par la mission diplomatique américaine à Abuja, qui anticipait déjà la résilience du brut nigérian face à la concurrence régionale.

Un rééquilibrage de la balance commerciale bilatérale

Le recul des volumes et la volatilité des cours ont directement impacté la valeur financière de ces échanges. Le montant total des exportations de brut nigérian vers les États-Unis a chuté de 20,5 % sur un an, pour atteindre environ 3,54 milliards de dollars. Cette baisse des revenus pétroliers, combinée à une hausse des importations nigérianes de produits manufacturés, a entraîné un basculement structurel du commerce bilatéral.

Les données du département du Commerce révèlent que les États-Unis ont enregistré un excédent commercial de 1,79 milliard de dollars avec le Nigeria au cours de l’exercice 2025. Cette situation découle d’une forte demande nigériane pour les équipements industriels et les produits agricoles américains, alors même que les raffineries de la côte Est des États-Unis réduisent leur dépendance aux bruts légers étrangers au profit de la production domestique de schiste.

Perspectives pour l’approvisionnement énergétique en 2026

L’évolution de ces flux dépend désormais de la montée en puissance des capacités de raffinage locales au Nigeria. L’entrée en service complet de la raffinerie Dangote, dont la capacité nominale est de 650 000 barils par jour, modifie les priorités d’allocation de la production nationale. La mise en œuvre de la politique de vente de brut en nairas aux raffineries locales, instaurée par le gouvernement fédéral nigérian, pourrait limiter les surplus disponibles pour l’exportation vers le marché atlantique.