Le Sénégal signe avec Khaby Lame pour promouvoir son image à l'international

Le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a conclu, vendredi 27 mars 2026 à Dakar, une convention de partenariat avec Khaby Lame, le créateur de contenu le plus suivi au monde sur TikTok. L’influenceur sénégalo-italien s’engage à valoriser l’image du Sénégal et ses initiatives sur la scène internationale, à titre bénévole.

La cérémonie de signature a été précédée d’une audience accordée par Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, à Khaby Lame, venu accompagné de son père. Les deux parties ont échangé sur des projets qualifiés d’intérêt national, sans que leur contenu soit rendu public.

Un compatriote aux 162 millions d’abonnés

Né le 9 mars 2000 à Dakar, Khabane Lame — son vrai nom — quitte le Sénégal à l’âge d’un an avec sa famille pour s’installer dans un logement social à Chivasso, en Italie. Opérateur de machine-outil avant la pandémie, il commence à publier des vidéos sur TikTok en 2020 après avoir perdu son emploi. Son format — réagir avec flegme à des tutoriels absurdes, sans prononcer un mot — lui vaut une audience mondiale. Depuis 2022, il occupe la première place mondiale sur la plateforme avec plus de 162 millions d’abonnés. En janvier 2025, l’UNICEF l’a nommé ambassadeur de bonne volonté.

Publicité

Une diplomatie d’influence assumée

Le recours à un influenceur pour porter l’image d’un État à l’étranger traduit une stratégie de soft power de plus en plus adoptée par les gouvernements africains. Pour Dakar, l’opération présente un avantage supplémentaire : Khaby Lame jouit d’une notoriété globale sans équivalent sur le continent, dans des marchés aussi divers que l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord et l’Europe.

En janvier 2026, l’influenceur avait par ailleurs cédé sa société de gestion Step Distinctive Limited à la holding hongkongaise Rich Sparkle pour 975 millions de dollars, une transaction incluant la création d’un clone numérique propulsé par intelligence artificielle pour diffuser du contenu à l’échelle mondiale.

Les modalités concrètes du partenariat entre Dakar et Khaby Lame — campagnes prévues, calendrier, thématiques prioritaires — n’ont pas encore été communiquées par le ministère.