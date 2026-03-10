Les 3 femmes les plus riches au monde possèdent plus de 300 milliards, découvrez la liste

Le classement annuel Forbes des milliardaires, publié le 10 mars 2026, vient de tomber. Alice Walton, Françoise Bettencourt Meyers et Julia Koch trustent le podium des femmes les plus riches du monde avec une fortune cumulée dépassant les 315 milliards de dollars. Trois héritières, trois empires, et une domination qui se confirme d’année en année.

Alice Walton reste solidement en tête

Alice Walton a pris la première place mondiale en septembre 2024 après avoir dépassé Françoise Bettencourt Meyers, héritière du groupe de cosmétiques L’Oréal. Sa fortune est estimée à 134 milliards de dollars, selon Forbes. Elle provient principalement de sa participation dans Walmart, groupe fondé par son père Sam Walton et devenu le plus grand distributeur mondial. L’héritière américaine s’est aussi distinguée par ses investissements dans l’art et la philanthropie. Elle est notamment à l’origine du Crystal Bridges Museum of American Art, une institution culturelle majeure aux États-Unis.

Bettencourt Meyers et Julia Koch complètent le trio

La deuxième place revient à Françoise Bettencourt Meyers, héritière du groupe L’Oréal. Sa fortune est estimée à 100 milliards de dollars selon le classement Forbes. Elle avait occupé la première place mondiale depuis 2020, soit pendant cinq ans, avant d’être dépassée par Alice Walton en 2024. La troisième position est occupée par Julia Koch, héritière de l’empire industriel Koch Industries après le décès de David Koch en 2019. Sa fortune atteindrait 81,2 milliards de dollars. Les premières places du classement mondial sont majoritairement occupées par des femmes qui tirent leur richesse de participations dans de grands groupes industriels ou d’héritages familiaux.

Publicité

Philanthropie discrète, influence réelle

Les trois femmes partagent un rapport au pouvoir souvent discret dans l’espace médiatique, mais visible dans leurs engagements économiques et philanthropiques. Julia Koch dirige notamment la David H. Koch Foundation, qui a distribué plus de 200 millions de dollars à des initiatives liées à la recherche médicale, à l’éducation et aux arts. En 2024, elle et sa famille ont annoncé l’acquisition d’une participation d’environ 15 % dans BSE Global, la société propriétaire des Brooklyn Nets et du Barclays Center, une opération évaluée par plusieurs médias financiers à près de 700 millions de dollars.

Françoise Bettencourt Meyers préside de son côté la Fondation Bettencourt Schueller, créée en 1987 pour soutenir la recherche en sciences de la vie, les arts et l’inclusion sociale. Après l’incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, la famille Bettencourt Meyers, la fondation et le groupe L’Oréal avaient annoncé un engagement commun de 200 millions d’euros (environ 226 millions de dollars) pour participer à la restauration de la cathédrale.

Le classement Forbes 2026 des femmes les plus riches du monde (Top 3)