"Les aliens sont réels" : la déclaration d'Obama ravit Spielberg pour son film Disclosure Day

Le réalisateur américain Steven Spielberg a réagi publiquement aux propos de l’ancien président Barack Obama sur les extraterrestres, lors de la keynote du festival South by Southwest (SXSW) à Austin, le 13 mars 2026. Interrogé sur l’actualité autour des OVNIs, Spielberg a déclaré : « Quand le président Obama a fait ce commentaire, j’ai pensé : ‘Oh mon Dieu, c’est tellement parfait pour Disclosure Day. C’est incroyable !' »

Une déclaration virale aussitôt nuancée

Tout commence le 14 février 2026, lorsque le podcast du présentateur Brian Tyler Cohen publie un entretien avec Obama. Dans un segment de questions rapides, Cohen demande à l’ancien chef d’État américain si les aliens sont réels. Obama répond sans hésiter : « Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus », avant de rejeter les théories sur la base secrète d’Area 51.

La réplique se propage massivement sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Obama publie une mise au point sur Instagram. Il précise avoir voulu jouer le jeu du format, et clarifie sa pensée : statistiquement, l’univers est si vaste que la vie y existe probablement quelque part, mais les distances entre les systèmes solaires rendent une visite extraterrestre très improbable. Il ajoute n’avoir constaté « aucune preuve durant sa présidence que des extraterrestres aient pris contact avec nous. »

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La polémique dépasse le cadre médiatique : le 20 février, Donald Trump annonce la déclassification de fichiers gouvernementaux liés aux phénomènes aériens non identifiés, en citant directement la déclaration d’Obama.

Disclosure Day, un film sur la réaction humaine au premier contact

L’enthousiasme de Spielberg tient au sujet même de son prochain long-métrage. Disclosure Day, produit par Universal Pictures, raconte la panique mondiale provoquée par une preuve irréfutable de l’existence des extraterrestres. Le film réunit Emily Blunt, Josh O’Connor et Colin Firth dans les rôles principaux.

Sa sortie en salles est prévue pour le 12 juin 2026.