OVNI : Trump accuse Obama d'avoir « commis une erreur » après ses propos en podcast

Trois mots lâchés dans un podcast ont suffi à déclencher une polémique à la Maison-Blanche. Donald Trump a saisi l’occasion pour taper, une nouvelle fois, sur son prédécesseur l’accusant d’avoir « commis une erreur » — et annoncer au passage la déclassification de dossiers gouvernementaux sur les OVNI.

Le 14 février, Barack Obama répond à une question en « lightning round » sur le podcast de Brian Tyler Cohen. « Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus, et ils ne sont pas gardés dans la Zone 51. Il n’y a pas d’installation souterraine, sauf s’il existe une immense conspiration et qu’on m’a caché ça, à moi, le président des États-Unis » avait déclaré Obama, sur un ton manifestement léger selon Bloomberg. La vidéo part en vrille sur les réseaux en quelques heures poussant l’ancien Président américain a clarifié ses propos. Trump ne laisse pas passer.

À bord d’Air Force One, le 47ème président dégaine. « Eh bien, je ne sais pas si ces propos sont vrais ou non. Je peux vous dire qu’il a divulgué des informations classifiées. Il n’aurait pas dû faire ça. Il a commis une grave erreur. » assène-t-il devant les journalistes selon un rapport de CNN. Dans la foulée, Trump poste sur Truth Social qu’il va demander au secrétaire à la Guerre et aux agences concernées « d’entamer le processus d’identification et de publication des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux objets volants non identifiés.« .

Publicité

« Compte tenu de l’intérêt considérable manifesté, je vais demander au secrétaire à la Guerre, ainsi qu’aux autres ministères et agences concernés, d’entamer le processus d’identification et de publication des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés (PAN), aux objets volants non identifiés (OVNI) et à toute autre information liée à ces questions très complexes, mais extrêmement intéressantes et importantes », a écrit le magnat de l’immobilier redevenu Président des Etats-Unis en 2025 dans une publication sur son réseau social Truth Social.

Obama : une blague, une clarification — et une attaque de Trump ignorée

Le lendemain de sa sortie en podcast, Obama publie une mise au point sur Instagram comme nous l’avons rapporté précédemment. « Je voulais rester fidèle à l’esprit du jeu rapide, mais comme cela a suscité des réactions, permettez-moi de préciser. Statistiquement, l’univers est si vaste qu’il y a de fortes chances qu’il existe de la vie ailleurs. Cependant, les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances d’avoir reçu la visite d’extraterrestres sont faibles, et je n’ai constaté aucune preuve, durant ma présidence, d’un contact extraterrestre avec nous. Vraiment !« , a écrit l’ancien Président en légende d’un post Instagram.

L’attaque de Trump sur les OVNI s’ajoute à une longue série. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump multiplie les sorties contre Obama. Début 2026, une vidéo montant les époux Obama sous les traits de singes avait été partagée sur son profil Truth Social — publication supprimée après un tollé, la Maison-Blanche imputant l’erreur à un membre de son « staff ». Obama avait alors répondu sur ce même podcast Cohen, dénonçant « ce cirque qui se passe sur les réseaux sociaux et à la télévision » et le fait « qu’il ne semble plus y avoir aucune honte chez des gens qui, autrefois, estimaient devoir faire preuve d’un minimum de décorum, de bienséance et de respect pour la fonction. » Trump, lui, avait décliné de s’excuser. Plus récemment encore, après le décès du révérend Jesse Jackson, Trump n’avait pas hésité à profiter de l’hommage pour égratigner l’ancien président, affirmant qu’Obama était « un homme que Jesse ne pouvait pas supporter«

Une promesse de transparence aux contours flous

Reste la question centrale : que contiennent réellement ces dossiers ? Le Bureau de résolution des anomalies multi-domaines (AARO) du Pentagone poursuit ses investigations sur plus de 1 600 signalements de « phénomènes aériens non identifiés. » Aucune date précise de publication n’a été communiquée par la Maison-Blanche. Le processus d’identification des documents, selon la formulation même de Trump, « commence » sans calendrier défini.