Les cinq devises africaines les plus fortes face au dollar en février 2026

Le dinar tunisien, le dirham marocain, le cedi ghanéen, le pula botswanais et la roupie seychelloise figurent en tête des monnaies africaines les plus valorisées par rapport à la devise américaine en février 2026, selon le calculateur de change de Forbes. La Tunisie occupe la première position avec un taux de 2,90 dinars pour un dollar, suivie du Maroc à 9,17 dirhams pour un dollar et du Ghana à 10,77 cedis pour un dollar. Le Botswana et les Seychelles complètent le classement respectivement à 13,19 pulas et 13,50 roupies seychelloises par dollar.

Une force monétaire génératrice d’avantages économiques

Une monnaie forte procure à un pays des bénéfices directs sur sa compétitivité commerciale et son pouvoir d’achat international. Avec une devise bien valorisée, les importations deviennent moins coûteuses en termes nominaux : les entreprises et les consommateurs ont besoin de dépenser moins pour acquérir des biens étrangers, ce qui réduit les pressions inflationnistes internes. L’accès aux biens d’équipement, aux matières premières et aux technologies s’améliore relatif, favorisant l’investissement productif.

Des trajectoires contrastées au sein du continent

Le classement de Forbes révèle des situations disparates selon les régions. Le dinar tunisien maintient son avantage historique lié à la stabilité macroéconomique relative du pays, tandis que le dirham marocain bénéficie du poids économique du Maroc en Afrique du Nord et de sa position géographique. En Afrique de l’Ouest, le Ghana se distingue avec le cedi ghanéen en troisième position, signe d’une certaine consolidation de sa situation économique après les turbulences des années précédentes.

L’émergence du Botswana et des Seychelles parmi les cinq devises les plus fortes résulte de facteurs structurels distincts : la stabilité institutionnelle du Botswana et ses ressources minérales, la base économique touristique des Seychelles avec des apports de devises étrangères réguliers.

Publicité

Des défis de change pour la majorité

Bien que ces cinq pays connaissent une parité favorable, le continent africain demeure exposé à des risques de change majeurs. Une grande majorité des nations africaines conservent des monnaies significativement affaiblies, limitant leur autonomie monétaire et leur accès aux marchés financiers mondiaux. Les contrats commerciaux et les dettes souveraines libellés en dollars restent une source de vulnérabilité pour les économies dont les revenus d’exportation dépendent des fluctuations des cours mondiaux.

Top 5 des devises africaines les plus fortes face au dollar américain (février 2026)