Les cinq personnes les plus riches du monde en mars 2026 selon Forbes

Forbes dévoile le classement de mars 2026 des leaders mondiaux de la richesse personnelle, dominé par les fondateurs et dirigeants de grandes entreprises technologiques américaines. Selon Forbes, ces fortunes reflètent l’évolution des marchés financiers et des valorisations des entreprises, les dix premières personnes cumulant une richesse d’environ 2 600 milliards de dollars — un montant stable par rapport au mois précédent.

Des leaders de la technologie

En tête du classement Forbes figure Elon Musk, dont la fortune est estimée à 839 milliards de dollars. L’entrepreneur de 54 ans doit l’essentiel de sa richesse à ses participations dans les secteurs des véhicules électriques avec Tesla et de l’aérospatial avec SpaceX. Derrière lui se place Larry Page, cofondateur de Google, avec environ 257 milliards de dollars. Son activité est liée au développement du moteur de recherche et aux investissements technologiques du groupe Alphabet.

Le classement est complété par Sergey Brin, autre cofondateur de Google, dont la fortune atteint 237 milliards de dollars, par Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et acteur majeur du commerce en ligne et du cloud computing, crédité de 224 milliards de dollars, ainsi que par Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, estimé à 222 milliards de dollars. Tous ont bâti leur patrimoine dans les technologies numériques et les plateformes mondiales.

Marché et variations récentes

La domination du secteur technologique se confirme dans les variations mensuelles des patrimoines : la fortune de Elon Musk a progressé d’environ 64 milliards de dollars sur un mois, consolidant sa première place, tandis que les autres membres du top 5 enregistrent des replis : Larry Page perd 20 milliards, Sergey Brin recule de 18 milliards, Jeff Bezos abandonne 26 milliards et Mark Zuckerberg cède 23 milliards de dollars, en lien avec les fluctuations des grandes valeurs technologiques (Alphabet, Amazon, Meta).

Publicité

Cette évolution intervient au moment où Forbes recense plusieurs milliers de milliardaires dans le monde entier, avec une concentration importante aux États-Unis. Les fortunes des ultra-riches continuent d’être influencées par les valorisations boursières, les investissements privés et les stratégies de diversification, en particulier dans les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et l’exploration spatiale.

Top 5 des plus grandes fortunes en mars 2026 selon Forbes