Mbappé le reconnait : il parle «comme un vieux» alors qu'il ne l'est pas

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a retracé dimanche son évolution au sein des Bleus dans l’émission Téléfoot, à la veille du match amical contre la Colombie. Neuf ans après sa première sélection, l’attaquant du Real Madrid décrit un rôle désormais radicalement différent de celui qu’il occupait à ses débuts.

De jeune talent à patron du groupe

Arrivé en équipe de France en 2017 à 18 ans, alors que la sélection sortait de sa finale perdue à l’Euro 2016 face au Portugal, Mbappé s’est d’abord installé en marge du groupe de cadres constitué autour de Didier Deschamps. «J’étais un peu la cerise sur le gâteau, le jeune talent», a-t-il confié à Téléfoot. La Coupe du monde 2018 remportée en Russiele propulse sur le devant de la scène mondiale — il devient le deuxième joueur de l’histoire, après Pelé, à inscrire un but en finale de Coupe du monde avant 20 ans.

En 2022, lors du Mondial au Qatar, il endosse officiellement le rôle de star de la sélection, portant les Bleus jusqu’en finale face à l’Argentine avec un triplé. Nommé capitaine en 2023 après le retrait international de Hugo Lloris, il franchit depuis lors un nouveau palier dans sa posture au sein du groupe.

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Un parcours de club qui a construit le capitaine

Formé à l’AS Monaco, Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2017, d’abord en prêt, avant un transfert définitif de 180 millions d’euros. Il y passe sept saisons, s’impose comme le meilleur buteur de l’histoire du club et remporte notamment six titres de champion de France. En juin 2024, à l’expiration de son contrat, il signe librement au Real Madrid pour cinq ans, jusqu’en 2029. Ses statistiques actuelles chez les Merengue — 38 buts en 34 matches toutes compétitions confondues cette saison — confirment son adaptation à l’élite européenne.

Avant le Mondial 2026

Avec 95 sélections au compteur, Mbappé est aujourd’hui l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe France. Son prochain but sous le maillot tricolore l’amènerait à égaler le record de Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 réalisations. La France affronte la Colombie ce dimanche soir (21h) au Stade de France, trois mois avant l’ouverture de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada, où les Bleus débuteront face au Sénégal.