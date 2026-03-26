Mort de Loana : une plaie au crâne, un chien retrouvé mort, et des semaines de silence, ce que l'enquête révèle

Loana Petrucciani, 48 ans, première grande figure de la téléréalité française, a été retrouvée sans vie mercredi 25 mars dans son appartement de Nice, plusieurs jours après son décès. Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a confirmé l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort, confiée à la Section de lutte contre la criminalité organisée de Nice.

Les pompiers, alertés par un voisin inquiet de ne plus voir sa voisine, ont dû forcer l’entrée par une fenêtre du troisième étage, la porte étant fermée à clé de l’intérieur. À leur arrivée, ils ont découvert le corps de la jeune femme, ainsi que celui de son chien, également mort sur place. Le décès remonterait à plusieurs jours, selon les premières constatations médico-légales.

Une piste accidentelle privilégiée, l’enquête reste ouverte

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 26 mars, le procureur Martinelli a précisé que l’examen du corps révélait «la présence d’une plaie à l’arrière du crâne et d’ecchymoses en région lombaire», des éléments qui permettent d’envisager une chute en arrière comme cause probable du décès. Des médicaments ont également été retrouvés dans l’appartement, sans qu’aucun lien formel ne soit établi à ce stade avec les circonstances de la mort.

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«À ce stade des investigations, aucun élément ne permet d’envisager l’intervention d’un tiers en lien avec le décès», a ajouté le magistrat, tout en maintenant l’enquête ouverte. Le corps a été transféré à l’institut médico-légal en vue d’une autopsie. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont également été ordonnées. L’appartement a été placé sous scellés.

Un isolement progressif documenté par ses proches

Les semaines précédant la découverte du corps dessinent le portrait d’une femme coupée du monde. Son ami Laurent Amar a confié au quotidien Nice-Matin n’avoir plus eu de contact direct avec elle depuis décembre 2024. La dernière prise de contact aurait eu lieu depuis le téléphone d’un commerce situé en bas de son immeuble, lors d’un appel où elle lui aurait signalé se trouver dans une situation de grande précarité. Une quinzaine de jours avant la découverte du corps, Amar s’était rendu à son domicile sans obtenir de réponse, n’entendant que les aboiements de son chien derrière la porte.

Révélée en 2001 par Loft Story sur M6, Loana Petrucciani avait connu une notoriété immédiate et massive, avant d’entamer un long déclin personnel marqué par des addictions sévères, des hospitalisations psychiatriques répétées et plusieurs tentatives de suicide. En 2024, son passage dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8, où elle avait relaté un viol, avait conduit l’Arcom à sanctionner la chaîne pour manquement au respect de la dignité humaine. Elle avait elle-même dénoncé publiquement l’absence de tout suivi psychologique à l’issue du tournage de Loft Story, une critique restée sans réponse institutionnelle.

L’autopsie, prochaine étape déterminante

Les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques, dont les délais moyens s’étendent de plusieurs semaines à plusieurs mois selon la complexité des examens requis, détermineront si la piste accidentelle est confirmée ou si l’enquête change de nature. Tant que ces résultats ne sont pas rendus, la cause officielle du décès de Loana Petruccianireste indéterminée.