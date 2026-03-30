Ni la France, ni l'Espagne, Pape Thiaw cite la Norvège comme la meilleure équipe d'Europe

Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a surpris lundi en conférence de presse à Dakar en plaçant la Norvège au sommet du football européen actuel. À un peu plus de deux mois de la Coupe du monde 2026, les Lions de la Teranga s’apprêtent à affronter successivement la France puis la sélection norvégienne dans le groupe I.

Interrogé sur ses futurs adversaires, le technicien sénégalais a insisté sur la qualité collective de la Norvège, qu’il considère aujourd’hui comme la référence sur le continent. Une appréciation qui contraste avec les hiérarchies habituelles dominées par la France ou l’Espagne. Selon Pape Thiaw, la Norvège a de solides arguments à faire valoir. En conférence de presse d’avant match contre la Gambie, le technicien sénégalais a été dithyrambique envers la sélection norvégienne. Il a loué le travail effectué par la nation scandinave et estime qu’elle sera difficile à battre lors du prochain mondial.

Une sélection portée par une nouvelle dynamique

La progression de la Norvège repose en partie sur l’émergence de joueurs évoluant au plus haut niveau européen, comme Erling Haaland et Martin Ødegaard. Leur présence donne une dimension offensive et technique qui renforce la compétitivité de la sélection.

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Mais cette montée en puissance s’appuie aussi sur un travail structurel engagé depuis plusieurs années par la fédération et les clubs locaux. La Norvège a privilégié un modèle centré sur la formation, la stabilité des encadrements techniques et l’intégration progressive des jeunes talents dans les équipes professionnelles. Ce choix permet aujourd’hui au pays de rivaliser davantage avec les grandes nations européennes, en réduisant l’écart sur le plan collectif plutôt que sur la seule accumulation de stars.

Bodø/Glimt, vitrine du modèle norvégien

Le club FK Bodø/Glimt illustre cette stratégie. Basé au nord du cercle polaire, il s’est imposé comme l’équipe dominante du championnat norvégien avec quatre titres remportés entre 2020 et 2024. Sur la scène européenne, le club a atteint les demi-finales de la Ligue Europa en 2025 et les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette année, une première pour une formation norvégienne.

Cette réussite repose sur un effectif majoritairement composé de joueurs locaux, un style de jeu offensif et une continuité technique assurée par l’entraîneur en place depuis plusieurs saisons. Le club a également développé un modèle économique basé sur la valorisation et la revente de joueurs, lui permettant de rester compétitif malgré des moyens limités.

Une montée en puissance avant le Mondial

La Norvège bénéficiera de cette dynamique lors de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Sénégal doit affronter la France le 16 juin au MetLife Stadium, avant de croiser la Norvège lors de la phase de groupes. Ce calendrier place directement les Lions face à deux références européennes, dont l’une, selon Pape Thiaw, pourrait bien être la plus en forme du moment.