Niger : l'armée neutralise des mercenaires et opère de massives saisies

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont mené du 3 au 8 mars 2026 une série d’opérations sur l’ensemble du territoire national, aboutissant à la neutralisation de plusieurs mercenaires et à l’arrestation de 22 individus. L’armée a rendu public ce bilan mardi 10 mars dans son bulletin hebdomadaire d’information. Parmi les 22 personnes interpellées figurent plusieurs individus présentés par l’armée comme des complices actifs de réseaux organisant le soutien logistique et financier aux groupes armés opérant au Niger.

Des saisies d’ampleur sur plusieurs catégories de matériel

Le volet matériel du bilan couvre plusieurs catégories distinctes. Les FDS ont saisi 2 389 bâtons de dynamite et cinq rouleaux de cordons détonants, auxquels s’ajoutent 6 018 boules de cannabis, des centaines de milliers de comprimés qualifiés de nocifs, ainsi que près de 97 000 litres de carburant fraudé, selon le bulletin hebdomadaire de l’armée.

Un front sécuritaire permanent pour les FDS

Le Niger fait face depuis plusieurs années à des attaques récurrentes conduites par des groupes affiliés à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) dans la région de Tillabéri, à l’ouest, et par des factions liées à Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, au sud-est. Les FDS publient chaque semaine un bulletin recensant les résultats de leurs interventions sur ces deux fronts.

Le bulletin du 3 mars, couvrant la semaine précédente, faisait déjà état de onze éléments neutralisés et de quatorze arrestations, avec des saisies comparables en dynamite et en carburant fraudé, selon le Centre d’information et de communication de l’armée (CICO). Dans son communiqué du 10 mars, l’armée a réaffirmé son « engagement et sa détermination à défendre l’intégrité du territoire national.«