Nigeria : Tinubu veut changer la capitale après 2027 selon un ex-allié

Timi Frank, ancien secrétaire national adjoint à la publicité du parti au pouvoir, l’All Progressives Congress (APC), accuse le président nigérian Bola Ahmed Tinubu de planifier le transfert de la capitale d’Abuja à Lagos s’il remporte l’élection présidentielle de 2027. Cette allégation a été formulée le 23 mars 2026 par l’homme politique dans un communiqué, au moment où le Nigeria se prépare à ce scrutin, prévu pour janvier 2027.

Les accusations d’une stratégie régionale

Selon les informations relayées par Daily Post, Frank dénonce ce qu’il qualifie d’« agenda centré sur Lagos » de la part de l’exécutif. Selon lui, l’administration Tinubu concentrerait délibérément « le pouvoir politique et économique à Lagos » au détriment d’autres zones du pays. L’ancien responsable de l’APC affirme que ce plan fait partie d’une stratégie visant à affaiblir économiquement certaines régions : le Nord, le Sud et le Sud-Est.

L’homme politique reproche à Tinubu l’absence de protocoles d’accord concernant la production agricole et l’élevage au Nord, le développement industriel du Sud-Est, ainsi que les activités pétrolières et gazières dans le Sud-Sud. Frank dénonce également ce qu’il considère comme une rupture sans précédent : « Aucun président dans l’histoire du Nigeria n’a divisé le pays et son peuple sur des lignes régionales et ethniques comme cette administration l’a fait. »

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Cadre électoral et réforme du calendrier

Le pays se prépare à un scrutin majeur. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé que la présidentielle se déroulera le 16 janvier 2027, une date avancée de cinq semaines par rapport au calendrier initial. Les élections législatives nationales auront lieu le même jour, tandis que les scrutins locaux et régionaux sont programmés pour février 2027.

Ces déclarations interviennent alors que le président sortant, Bola Tinubu, se prépare à briguer un second mandat à la présidentielle de 2027 face à un électorat de plus en plus critique des réformes économiques lancées depuis son accession au pouvoir.