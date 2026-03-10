Trump veut évincer des présidents africains, dont Tinubu — l'avertissement d'un chef religieux nigérian

Alors que cent soldats américains sont déployés depuis février 2026 au Nigeria pour former l’armée contre les groupes djihadistes, le chef religieux Elijah Ayodele affirme que Donald Trump chercherait à évincer plusieurs présidents africains — et que Bola Tinubu figurerait en tête de liste.

Trump, une menace pour les dirigeants africains selon Ayodele

Dans une déclaration publiée ce 10 mars via son porte-parole Osho Oluwatosin, le chef de l’INRI Evangelical Spiritual Church affirme que le président américain veillerait à déstabiliser plusieurs chefs d’État du continent. Selon Daily Post Nigeria, Elijah Ayodele déclare : « Donald Trump fera en sorte d’évincer certains présidents africains. L’Amérique n’agit pas en faveur de Tinubu. Peu importe ce que Tinubu fait en ce moment, Trump finira par se retourner contre lui. L’Amérique ne vient pas pour vous aider, mais pour vous renverser. »

Elijah Ayodele soutient que la coopération sécuritaire américaine ne serait qu’un prétexte pour infiltrer les gouvernements africains. Il appelle les dirigeants du continent à ne pas se laisser bercer par les promesses de Washington.

Tinubu spécifiquement visé

Le chef religieux se montre encore plus direct sur le cas du président nigérian. Selon lui, peu importe les efforts d’Abuja, Trump finirait par se retourner contre Tinubu, et la aide américaine contre l’insécurité ne serait qu’un moyen de pénétrer le gouvernement nigérian pour mieux le fragiliser.

Ces déclarations interviennent dans une situations tendue entre Washington et Abuja. Fin décembre 2025, les États-Unis avaient mené des frappes aériennes dans l’État de Sokoto, que Trump avait justifiées par la protection des chrétiens nigérians — une interprétation catégoriquement rejetée par le gouvernement nigérian. En janvier 2026, Washington avait par ailleurs inscrit le Nigeria sur sa liste des « pays particulièrement préoccupants » en matière de liberté religieuse, une désignation pouvant ouvrir la voie à des sanctions.

Aucune confirmation officielle

Aucune source diplomatique ou gouvernementale ne corrobore les affirmations du chef religieux. Le déploiement américain résulte d’une demande formelle de l’état-major nigérian, présentée comme un renforcement classique des capacités antiterroristes.

La présidentielle nigériane est fixée au 20 février 2027. Selon Elijah Ayodele, si Tinubu ne prend pas de mesures politiques audacieuses d’ici là, Washington pourrait peser sur l’issue du scrutin — une perspective que le gouvernement nigérian n’a pas commentée.