Présidentielle au Bénin : Ce qu’il faut savoir des règles fixées pour la campagne médiatique

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a arrêté les règles encadrant la couverture médiatique de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin. La décision précise les conditions d’accès aux médias publics et privés, les obligations imposées aux organes de presse et les formats de diffusion destinés aux duos candidats au poste de président et vice-président de la République.

L’institution de régulation indique que ces dispositions visent à garantir l’équité entre les candidats, encadrer la diffusion des contenus électoraux et prévenir les dérives informationnelles pendant la période de campagne.

À lire aussi Bénin : Deux faux voyants interpellés à Godomey pour tentative d’escroquerie

Un calendrier précis pour la campagne médiatique

Selon la décision rendue publique par la HAAC, la campagne médiatique pour le premier tour se déroulera du vendredi 27 mars 2026 à zéro heure au vendredi 10 avril 2026 à minuit. Si un second tour est nécessaire, la période retenue s’étendra du vendredi 24 avril 2026 à zéro heure au vendredi 8 mai 2026 à minuit.

Publicité

Durant ces séquences, les médias sont invités à renforcer la rigueur dans la production et la diffusion de l’information électorale. La décision précise que les organes de presse « sont astreints à l’observance d’une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l’information ».

Des restrictions sur certains contenus médiatiques

Le texte de la HAAC énumère plusieurs interdictions visant à limiter les contenus susceptibles d’alimenter les tensions durant la campagne. Les médias doivent notamment éviter la diffusion de productions jugées susceptibles d’inciter à la haine ou de fragiliser la cohésion sociale.

La décision cite notamment les chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures ou récits satiriques pouvant produire de tels effets. Les organes de presse sont également appelés à ne pas publier de sondages d’opinion relatifs à l’élection présidentielle.

La régulation porte aussi sur la diffusion d’informations dont la véracité n’est pas établie. La HAAC demande aux médias de s’abstenir de relayer des contenus non vérifiés et attire l’attention sur l’usage des outils technologiques dans le traitement de l’information.

Le texte stipule que les médias doivent « s’interdire toute manipulation des informations diffusées et des propos des candidats (…) par l’usage incontrôlé et irresponsable de l’intelligence artificielle ». Une vigilance particulière est également requise sur les contenus diffusés en ligne afin de limiter la circulation de fausses informations susceptibles d’affecter la stabilité sociale pendant la période électorale.

Un accès égalitaire aux médias pour les candidats

La décision prévoit un dispositif destiné à assurer un traitement équitable entre les duos candidats et les formations politiques qui les soutiennent. Les médias retenus pour la campagne officielle devront garantir un accès gratuit et égal aux différents candidats.

Dans les journaux et bulletins d’information, chaque duo candidat disposera d’un espace médiatique défini. Le texte prévoit que « tout duo Président et Vice-président de la République candidats en lice bénéficie de deux reportages de trois minutes chacun à chaque édition du journal ».

La presse écrite devra, pour sa part, réserver un espace d’expression équivalent à 1 500 signes, soit environ un quart de page par parution. Les partis politiques soutenant les candidats bénéficieront également d’un reportage quotidien pendant la campagne. La société civile est également concernée par ce dispositif. Les organisations reconnues pourront disposer chacune de cinq reportages et de cinq publications durant les périodes de campagne.

Des formats d’émissions dédiés aux projets de société

La HAAC introduit plusieurs programmes audiovisuels destinés à permettre aux candidats de présenter leurs propositions. Deux formats sont prévus pour le premier tour. Le magazine « Face à la Nation » prendra la forme d’une intervention directe des candidats, sous forme de message ou d’entretien d’une durée de dix minutes. Un second programme, intitulé « En route vers la Marina », consistera en un entretien approfondi consacré au projet de société du candidat président. Chaque duo candidat disposera dans ce cadre d’une émission radiotélévisée de cinquante-deux minutes.

En cas de second tour, la décision prévoit l’organisation d’un débat direct entre les candidats encore en lice. Ce face-à-face sera diffusé simultanément sur les médias retenus pour la campagne et durera quatre-vingt-dix minutes en langue française. La décision de la HAAC prévoit enfin un dispositif de sanctions. Les organes de presse qui ne respecteraient pas les dispositions fixées pour la campagne médiatique s’exposent à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension immédiate de leur participation à la couverture officielle de la campagne électorale.