Présidentielle au Bénin : La mobilisation étudiante s’organise pour Wadagni–Talata

Des organisations estudiantines issues des universités publiques et privées du Bénin ont organisé, mercredi 18 mars 2026, des actions simultanées de sensibilisation et de mobilisation sur plusieurs campus universitaires. Les activités se sont déroulées notamment à Abomey-Calavi, Lokossa, Parakou et Akpotokou, dans un contexte marqué par l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Portées par des leaders étudiants, ces mobilisations visaient à sensibiliser la communauté universitaire aux enjeux du scrutin et à encourager une participation massive des jeunes électeurs. À Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, à Lokossa, un meeting s’est tenu sur le terrain de sport de l’établissement en présence d’étudiants, de responsables d’organisations estudiantines et de représentants de l’administration universitaire.

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Une mobilisation coordonnée sur l’ensemble des universités

Les actions ont été menées de façon synchronisée dans plusieurs institutions, notamment à l’Université d’Abomey-Calavi, à l’UNSTIM, à l’Université de Parakou et à l’Université nationale d’agriculture. Selon les organisateurs, cette coordination traduit une volonté d’unifier les initiatives de sensibilisation à l’échelle nationale.

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Dans chaque site, les activités ont pris la forme de rassemblements publics, de prises de parole et d’échanges directs avec les étudiants. Les intervenants ont insisté sur la nécessité pour la jeunesse universitaire de s’impliquer activement dans le processus électoral, en tant qu’acteurs de la vie démocratique.

Les organisations étudiantes indiquent avoir fixé un objectif de participation d’au moins 75 % au sein de la communauté estudiantine. Cet objectif repose sur une stratégie de mobilisation fondée sur la sensibilisation de proximité, avec des relais dans les amphithéâtres, les résidences universitaires et les espaces de vie des étudiants.

Discours et appel à la responsabilité citoyenne

À Lokossa, Michaël Anas Tchégbéli, point focal des étudiants de l’UNSTIM, a pris la parole devant les participants pour appeler à une implication accrue des étudiants. Il a présenté l’université comme un cadre de formation intellectuelle mais aussi comme un espace d’engagement citoyen.

Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité pour les étudiants de jouer un rôle actif dans la mobilisation électorale, en sensibilisant leurs pairs et en participant eux-mêmes au vote. Il a également évoqué la responsabilité collective de la jeunesse dans le déroulement du scrutin. « Nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Nous sommes ici parce que notre pays traverse un moment décisif », a-t-il déclaré, invitant les étudiants à s’informer, à s’impliquer et à agir dans le respect des règles démocratiques.

Un soutien politique affiché au duo Wadagni–Talata

Au-delà de la sensibilisation, les mobilisations ont été marquées par un positionnement politique explicite. Plusieurs organisations estudiantines ont exprimé leur soutien au duo de candidats Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata en vue de l’élection présidentielle.

Les initiateurs de ces rassemblements ont indiqué que ce soutien s’inscrit dans une démarche collective, fondée sur une vision qu’ils jugent favorable aux attentes de la jeunesse. Les prises de parole ont également mis en avant des notions telles que la continuité des politiques publiques, la promotion de la jeunesse et la stabilité institutionnelle. Les organisateurs ont invité les étudiants à relayer ce soutien dans leurs différents cercles et à encourager les primo-votants à participer massivement au scrutin.