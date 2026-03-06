« Promo Royale » chez Canal+ Bénin : décodeur à 1 000 FCFA, installation et bonus offerts

À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le jeudi 5 mars 2026 à Cotonou, dans les locaux de sa direction générale, Canal+ Bénin a dévoilé sa nouvelle campagne promotionnelle baptisée « Promo Royale ». Cette initiative commerciale vise à rendre les offres de la plateforme de télévision encore plus accessibles tout en proposant une programmation riche et variée durant tout le mois de mars.

Au cœur de la « Promo Royale », Canal+ Bénin propose une offre particulièrement attractive pour les nouveaux clients. Jusqu’au 31 mars, le décodeur HD est proposé au prix promotionnel de 1 000 FCFA, à partir de la formule Évasion, avec installation offerte.

Selon Boris Agbéley, responsable marketing et gestion de la valeur client chez Canal+, cette initiative vise à permettre au plus grand nombre de découvrir l’expérience Canal+ dans les meilleures conditions. « On parle d’une promotion. Si vous avez 11 000 francs, vous pouvez devenir client de Canal+ tout de suite. Et ce qui est encore intéressant, c’est que l’installation est gratuite », déclare-t-il. Il précise que les nouveaux abonnés n’auront aucun frais supplémentaire à payer pour la mise en service.

« Vous n’avez pas besoin de débourser un seul franc pour que votre matériel soit installé et que vous receviez vos images. Nous avons des techniciens agréés, formés et équipés pour effectuer l’installation afin que vous receviez vos images sans aucun souci ».

La « Promo Royale » ne concerne pas uniquement les nouveaux clients. Canal+ Bénin a également prévu des avantages spécifiques pour ses abonnés existants. Durant la période promotionnelle, tout client qui se réabonne à sa dernière formule bénéficie de 15 jours d’accès à toutes les chaînes Canal+. Cette offre est valable aussi bien pour les abonnés actifs que pour ceux dont l’abonnement a été interrompu. Mais ce n’est pas tout. Les abonnés auront également accès, pendant la même période, à l’ensemble des chaînes du bouquet DStv English+, élargissant ainsi leur expérience télévisuelle. Pour les amateurs de football, cet avantage est particulièrement intéressant.

« Les gens aiment majoritairement le football. Donc si vous avez les matchs du mercredi avec votre abonnement Canal+, les matchs du mardi vous pouvez les avoir avec DSTV English+. Vous avez donc toute la Ligue des Champions que vous pouvez suivre en vous réabonnant à votre offre habituelle », a ajouté Boris Agbeley.

Entre football européen, séries internationales et productions africaines, l’opérateur promet à ses abonnés une expérience télévisuelle « digne des plus grands royaumes », avec des offres promotionnelles sur l’équipement et des avantages pour les nouveaux clients comme pour les abonnés fidèles. Avec cette campagne, Canal+ met en avant une programmation diversifiée destinée à séduire un large public. Le mois de mars sera notamment marqué par le retour des grandes compétitions européennes, la ligue des champions, qui rassemble les clubs les plus titrés du continent.

Les passionnés de football pourront suivre les rencontres sur les chaînes SuperSport, tandis que les programmes proposés via le bouquet DStv English+ permettront également d’accéder à d’autres rencontres majeures de la compétition. Au-delà du sport, la programmation mettra également à l’honneur les talents féminins et la créativité audiovisuelle. Deux figures béninoises majeures participent à la saison 4 de la série Les Coups de la Vie, une production populaire qui continue de séduire le public africain.

Les téléspectateurs pourront également retrouver des émissions mettant en valeur les talents féminins, comme Les Reines du Shopping, ainsi que la série dramatique coréenne Penthouse, dont une nouvelle saison sera diffusée sur Novelas TV.

Une entreprise engagée

Au-delà de son activité commerciale, Canal+ Bénin se positionne également comme une entreprise citoyenne. Ses actions s’articulent autour de trois axes majeurs : l’audiovisuel et le cinéma, le sport, et la formation des jeunes. Avec la « Promo Royale », l’entreprise entend renforcer sa proximité avec les téléspectateurs béninois tout en rendant son offre encore plus accessible.

Les abonnés intéressés peuvent se rendre dans le point de vente le plus proche ou utiliser les moyens de réabonnement mobile. Des informations supplémentaires sont également disponibles via le service client au 7055 ou sur la page Facebook CANAL+ Bénin. Présente au Bénin depuis 1991, Canal+ Bénin dispose d’un réseau de 12 Canal+ Stores et d’environ 1 200 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national, facilitant l’accès aux offres et aux services pour les abonnés.