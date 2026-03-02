Putsch manqué au Bénin : une récompense de 20 millions FCFA pour retrouver les fugitifs

La Police républicaine a annoncé une récompense de 20 millions de francs CFA pour toute information fiable permettant l’interpellation de l’un des individus recherchés dans le cadre de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025. L’avis a été rendu public quelques jours après la diffusion, le 27 février 2026, d’un premier avis de recherche visant plusieurs personnes présentées comme impliquées dans ce dossier.

L’institution précise que le montant pourra être revu à la hausse si les renseignements fournis conduisent directement à l’arrestation d’un fugitif. Les informateurs sont invités à contacter le numéro 01 91 79 77 77, avec la garantie de l’anonymat.

Neuf personnes activement recherchées

La liste communiquée par la Police républicaine comprend neuf personnes : Tigri Pascal, Sambiéni Castro, Samary Ousmane, Sanhouékoua Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dassoudo Demanmon, Issa Soumanou, Setondji Laurier et Osseni Yacoubou Moudachirou.

Ces individus sont considérés comme en fuite depuis l’échec de la tentative de prise de pouvoir signalée en décembre dernier. La diffusion de leurs identités et la promesse d’une contrepartie financière marquent une nouvelle phase dans les recherches engagées par les services de sécurité.