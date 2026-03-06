QI moyen : l'Algérie domine le top 10 africain en 2026

L’Algérie s’impose en tête du classement africain du QI moyen selon les résultats 2026 publiés par le site International IQ Test, avec un score de 97,53 points. Ce classement, mis à jour le 1er janvier 2026, repose sur les résultats de 1 212 714 personnes ayant passé le même test standardisé sur la plateforme au cours de l’année 2025.

Le Maghreb verrouille le podium africain

L’Algérie occupe la 60e place mondiale, devant la Tunisie (61e) et le Maroc, qui complètent les trois premières places africaines. L’Égypte se classe 4e sur le continent, et l‘Éthiopie 5e, avec un rang mondial de 79e. Les trois pays du Maghreb se distinguent par des scores très rapprochés — quelques dixièmes de point seulement les séparent — ce qui souligne la cohérence des performances nord-africaines dans ce classement.

L’Afrique du Nord bénéficie de systèmes éducatifs anciens et d’un enseignement des mathématiques et des sciences structuré depuis plusieurs décennies, facteurs qui favorisent les performances dans les évaluations cognitives standardisées.

Un test en ligne aux limites méthodologiques reconnues

Le test utilisé s’inspire du format des Matrices Progressives de Raven, une mesure du raisonnement non verbal conçue pour limiter les biais linguistiques et culturels. Son concepteur, le site International IQ Test, actif depuis 2018, précise que dans 84,8 % des pays, le score moyen n’a varié que de moins de 2 points d’une année à l’autre.

Les résultats traduisent cependant les profils des participants qui ont accès à internet, qui choisissent de passer le test et qui le complètent dans de bonnes conditions. Ils constituent des tendances indicatives plutôt que des mesures définitives du niveau cognitif d’une population. Les pays disposant de moins de cent participants ont été exclus du classement.

Top 10 africain – Classement IQ 2026