Malgré les tensions, l'Algérie et l'UE coopèrent pour traquer les avoirs illicites

Trois juges algériens participent cette semaine à des formations organisées à Vérone, en Italie, dans le cadre du programme euro-méditerranéen, sur la récupération des biens et fonds détournés. Ces sessions, qui se tiennent du 30 mars au 2 avril 2026, réunissent des magistrats des États membres de l’Union européenne et des pays partenaires du sud de la Méditerranée.

L’information a été rendue publique dimanche 29 mars par le ministre de la Justice dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle. Un premier juge algérien prend part à une formation du 30 mars au 1er avril, tandis que deux juges-professeurs de l’École supérieure de la magistrature algérienne suivent un cursus distinct sur la même période, jusqu’au 2 avril. Les deux formations portent sur les méthodes de recouvrement des avoirs, avec un volet spécifique consacré aux crypto-monnaies.

Les formations de Vérone interviennent dans un climat diplomatique tendu entre Alger et Bruxelles. Le 9 juillet 2025, le Parlement européen a inscrit l’Algérie sur sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Le 17 juillet 2025, l’Union européenne a officiellement notifié à l’Algérie son recours au mécanisme d’arbitrage prévu par l’accord d’association, invoquant des restrictions imposées par Alger au commerce et à l’investissement. Les tensions ne se limitent pas au commerce : frictions diplomatiques avec la France, refus d’accueillir certains ressortissants expulsés, et divergences sur le dossier du Sahara occidental ont contribué à dégrader l’ensemble de la relation bilatérale. C’est dans ce contexte que la coopération judiciaire entre les deux parties continue d’avancer, sur un terrain moins exposé mais tout aussi stratégique.

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Des magistrats formés aux outils financiers les plus récents

L’objectif affiché de ces sessions est d’harmoniser les pratiques entre juridictions européennes et méditerranéennes, notamment face à la complexité croissante des montages financiers utilisés pour dissimuler des avoirs illicites. La formation sur les crypto-monnaies répond à un besoin opérationnel concret : ces actifs numériques sont de plus en plus utilisés pour blanchir des fonds ou contourner les procédures de saisie internationale, selon les services de coopération judiciaire européens.

La participation de professeurs de l’École supérieure de la magistrature indique une volonté de démultiplier les compétences acquises au sein même de la formation des futurs magistrats algériens.

Une stratégie internationale qui dépasse le cadre européen

Ces formations s’ajoutent à plusieurs initiatives engagées par l’Algérie sur d’autres fronts. Le pays a adhéré à l’initiative StAR, programme conjoint de la Banque mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi qu’au Forum mondial pour la récupération des avoirs (GFAR), qui regroupe plus de cinquante États autour de mécanismes de coopération en matière de recouvrement. Le ministère de la Justice a par ailleurs adressé près de 335 demandes d’entraide judiciaire à 32 pays pour localiser, geler et saisir des biens mal acquis à l’étranger.

La formation de Vérone constitue la prochaine étape d’un calendrier actif : un atelier distinct sur les techniques d’enquête liées au blanchiment d’argent, encadré par des experts américains, s’est ouvert à Alger le 29 mars 2026.