Traite transatlantique : Le Bénin lève l'équivoque et réaffirme son soutien à la résolution de l'ONU

Après quelques jours d’interrogations au sein de l’opinion publique, la diplomatie béninoise a brisé le silence. Par un communiqué officiel, le pays a réitéré son adhésion totale à la résolution historique de l’Assemblée générale des Nations Unies qualifiant la traite transatlantique des Africains de « crime d’une extrême gravité contre l’humanité ».

Le mercredi 25 mars 2026 restera gravé dans les annales des Nations Unies. Sous l’impulsion du Ghana, une résolution majeure a été adoptée par 123 voix pour, marquant une victoire symbolique et juridique pour le continent africain. Pourtant, au moment du vote, le siège du Bénin est resté vide. Cette absence de la délégation béninoise dans l’hémicycle new-yorkais n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux, les interrogations ont fusé : comment le Bénin, ancienne plaque tournante de ce commerce infâme, pouvait-il manquer un tel rendez-vous avec l’histoire ?

Face à la polémique, le Ministère des Affaires Étrangères a réagi avec fermeté le vendredi 27 mars 2026. Dans son communiqué, Cotonou lève toute ambiguïté en réaffirmant son « soutien plein et entier » à cette résolution. Mieux, le gouvernement rappelle que le Bénin est, au même titre que le Ghana, un co-sponsor de ce texte. « Nation héritière d’une mémoire vive et douloureuse, terre de départ de millions d’hommes, de femmes et d’enfants africains arrachés à leur dignité, le Bénin a toujours placé la reconnaissance de ce crime au cœur de son identité », souligne le communiqué.

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Pour les autorités béninoises, nommer l’esclavage pour ce qu’il est, constitue un « devoir de vérité », tandis que la réparation demeure une « exigence de justice ». Pour prouver la constance de sa position, la diplomatie béninoise a rappelé ses engagements concrets. Le communiqué mentionne notamment la loi historique votée en juillet 2024 accordant la nationalité béninoise aux Afro-descendants. Ce texte législatif, unique en son genre, est présenté comme la preuve irréfutable de l’attachement du Bénin à la reconnaissance concrète des personnes d’ascendance africaine.

Loin de toute velléité de retrait, le Bénin assure qu’il continuera de porter la voix des peuples africains et afro-descendants dans toutes les enceintes multilatérales. L’objectif est clair : veiller à ce que la mémoire de la traite ne tombe pas dans les « banalités de l’histoire ».

En réaffirmant sa position, le Bénin se replace au premier rang de la diplomatie mémorielle. Malgré l’absence physique lors du vote, l’esprit du pays de Béhanzin et de Kaba demeure ancré dans la lutte pour la dignité humaine, afin que plus jamais l’humanité ne connaisse une telle horreur.