Parti Les Démocrates : Éric Houndété rejette la tenue du conseil national extraordinaire annoncé

Le parti Les Démocrates traverse un nouvel épisode de tension interne. Dans un communiqué daté du 3 avril 2026 à Cotonou, Éric Houndété, qui se présente comme président par intérim de la formation politique, a contesté la convocation d’un conseil national extraordinaire annoncé pour ce samedi 4 avril 2026.

Cette réaction intervient au lendemain de l’annonce de la tenue de cette rencontre au sein du parti. Dans son texte, Éric Houndété affirme qu’aucune instance des Démocrates ne peut être convoquée sans respect des procédures internes et sans son accord préalable, en sa qualité de responsable intérimaire. Il prévient que si cette initiative était confirmée, elle relèverait d’une « usurpation de titre ».

Une convocation frontalement rejetée

Dans son communiqué, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale soutient qu’il aurait été informé, « de plusieurs sources concordantes », de la convocation d’une Coordination nationale et d’un Conseil national extraordinaire. Il estime que l’auteur de cette initiative ne disposerait pas de la qualité requise pour engager le parti sur une telle procédure. Le responsable politique va plus loin en affirmant que toute décision ou résolution qui sortirait de cette rencontre serait, selon lui, « nulle et de nul effet ».

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Des tensions prolongées depuis la session de mars

Éric Houndété relie cet épisode aux événements des 22 et 23 mars 2026, survenus lors d’une session ordinaire du Conseil national. Dans son communiqué, il évoque un « putsch » interne et affirme que les auteurs présumés de ces agissements auraient déjà fait l’objet de mesures de suspension par une lettre datée du 25 mars 2026.

Cette nouvelle sortie confirme que la bataille de légitimité à la tête du parti n’est pas refermée. Elle intervient alors que la direction des Démocrates reste disputée, avec des positions contradictoires sur l’autorité habilitée à engager les instances nationales de la formation.

Une journée sous tension attendue ce samedi

L’enjeu immédiat porte désormais sur la tenue effective ou non de la rencontre annoncée pour ce 4 avril. Éric Houndété a appelé les membres de la Coordination nationale et du Conseil national à ne pas prendre part à ce qu’il considère comme une violation des textes du parti.

La suite dépendra donc de deux éléments : la tenue réelle de la session annoncée et, surtout, l’éventuelle publication d’actes ou de décisions qui en sortiraient. C’est sur ce terrain que pourrait se jouer la prochaine étape de la crise au sein des Démocrates.