Cristiano Ronaldo a-t-il dit "Bismillah" avant son penalty? la vidéo qui enflamme les réseaux

Les caméras de diffusion de la Saudi Pro League ont filmé, jeudi 3 avril 2026, Cristiano Ronaldo les lèvres en mouvement juste avant de frapper un penalty lors du match opposant Al-Nassr à Al-Najma, au King Saud University Stadium de Riyad. La lecture labiale effectuée par de nombreux internautes suggère qu’il aurait prononcé « Bismillah », formule islamique signifiant « au nom de Dieu ». La séquence a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux en quelques heures.

Un retour de blessure marqué par deux buts

De retour après près d’un mois d’absence lié à une blessure aux ischio-jambiers contractée en février, le Portugais a directement pesé sur la rencontre. À la 56e minute, il convertit le penalty qui replace Al-Nassr à 3-2, les yeux fermés. C’est à ce moment que les caméras captent le mouvement des lèvres qui a depuis alimenté toutes les spéculations. Il inscrit un second but à la 73e minute. Sadio Mané, auteur d’un doublé, complète la victoire 5-2 à la 90e+5. Al-Nassr conforte sa première place en Saudi Pro League avec 70 points après 27 journées.

Une séquence virale, une interprétation non confirmée

Ces deux réalisations portent le total en carrière de Ronaldo à 967 buts, le rapprochant du seuil symbolique des 1 000. La vidéo du penalty concentre pourtant toute l’attention. Relayée par plusieurs comptes sportifs arabes et turcs, la séquence a généré des millions de partages. Aucun micro de proximité n’a permis de valider avec certitude les mots prononcés — l’interprétation repose uniquement sur la lecture des lèvres.

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Ni Ronaldo ni Al-Nassr n’ont commenté la séquence. Installé en Arabie saoudite depuis janvier 2023, le joueur a régulièrement manifesté des marques de respect envers les pratiques culturelles et religieuses de ses coéquipiers, sans jamais se prononcer publiquement sur sa propre foi. Al-Nassr se déplacera la semaine prochaine chez Al-Akhdoud pour la 28e journée de Saudi Pro League.