Real Madrid: Kylian Mbappé n'est pas la seule victime d'une erreur médicale

Depuis quelques semaines, l’équipe médicale du Real Madrid est au cœur de nombreux débats. Celle-ci est accusée d’erreur de diagnostic concernant l’attaquant français Kylian Mbappé. L’incompréhension était telle que l’attaquant tricolore s’est rendu à Paris pour obtenir un deuxième avis auprès du Dr Bertrand Sonnery-Cottet. Ce dernier a identifié le problème réel et ajusté le traitement. Ce 27 mars 2026, il a été révélé par l’Équipe qu’un autre joueur serait concerné par une erreur de diagnostic. Il s’agit d’Eduardo Camavinga.

En effet, le milieu de terrain Français Eduardo Camavinga s’est blessé à l’occasion d’un match contre l’Athletic Bilbao, en fin d’année dernière. D’après L’Équipe, média sportif français, le joueur de l’équipe de France s’est blessé à la cheville droite alors qu’il venait de tout juste marquer un but.

Eduador Camavinga également mal pris en charge par les médecins madrilènes ?

Peu après la rencontre, il aurait passé une IRM… Mais selon certaines indiscrétions, celle-ci concerne la cheville gauche, soit l’autre cheville. Il a donc été déclaré comme étant apte. Sur la feuille de match face au Celta Vigo, il n’entre pas en jeu, son entraîneur d’alors Xabi Alonso décidant de lui offrir un peu de repos.

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Mais à l’entraînement, rien ne se passe comme prévu. La situation s’est aggravée, obligeant le Français à manquer trois rencontres consécutives du club. Forcément, le staff médical madrilène se retrouve sous le feu des critiques. Comment est-ce que cela a-t-il pu arriver ? Difficile de trouver les bonnes explications.

ChatGPT comme médecin principal ?

Pour certains, comme Daniel Riolo (animateur radio sur RMC) et Itziar González, ancienne nutritionniste du club, affirment que le club utilise ChatGPT pour soigner ses joueurs en suivant les avis et recommandations de l’outil d’IA générative. Les conseils de professionnels aguerris ne sont ainsi plus pris en compte, laissant les joueurs dans des situations parfois surprenantes (viennoiseries au petit-déjeuner, par exemple) ou mauvaise analyse et interprétation de leurs blessures.