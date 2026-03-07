Sénégal : La coalition Diomaye évoque déjà un soutien pour 2029

La coalition Diomaye Président tient ce samedi à Dakar une assemblée générale consacrée à la validation de ses textes fondateurs et à la structuration de sa plateforme politique. La rencontre a réuni des représentants de plusieurs partis et mouvements membres de la coalition autour de la superviseure générale, Aminata Touré. Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), cette réunion avait pour objectif d’officialiser le cadre juridique et organisationnel de la coalition qui affirme regrouper plus de 400 partis et organisations politiques. Chaque structure participante était représentée par un délégué lors des travaux.

La rencontre se déroule en présence de plusieurs responsables politiques et membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l’Environnement Abdourahmane Diouf, le ministre de l’Industrie Serigne Guèye Diop, ainsi que le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Validation des textes et structuration de la coalition

Les travaux de l’assemblée ont été marqués par la lecture et l’examen des textes régissant l’organisation interne de la coalition. Cette étape vise à doter la plateforme d’un fonctionnement institutionnel formalisé, avec des règles précises encadrant la participation des différentes composantes.

Aminata Touré, chargée de superviser le processus de structuration, a indiqué lors de la rencontre que la coalition enregistrait déjà l’adhésion d’un nombre important d’élus locaux. Elle a évoqué l’arrivée de près de 300 maires au sein de la plateforme.

La coalition Diomaye Président s’est constituée autour du chef de l’État après l’élection présidentielle de 2024. Elle rassemble des partis politiques, des mouvements citoyens et des organisations issues de différents horizons politiques.

Des soutiens déjà affichés pour les prochaines échéances

Au cours de l’assemblée générale, certains responsables locaux ont évoqué les prochaines échéances électorales. Le maire de Tassett a notamment affirmé que les membres de la coalition se disaient prêts à soutenir le président Bassirou Diomaye Faye lors des élections locales prévues en 2027.

L’élu a également déclaré que la coalition pourrait se mobiliser en faveur d’une nouvelle candidature du chef de l’État lors de l’élection présidentielle de 2029. « Nous sommes prêts à soutenir Diomaye Faye aux futures locales de 2027 et à le réélire en 2029 », a-t-il déclaré lors de son intervention.

Ces prises de position traduisent la volonté de certains membres de la plateforme de prolonger le soutien politique accordé au président au-delà du mandat actuel.

Une coalition déjà structurée autour de plusieurs organisations

La coalition Diomaye Président avait déjà rendu publique, en novembre dernier, une liste de 213 organisations ayant confirmé leur engagement aux côtés du chef de l’État. Ce document avait été signé par Aminata Touré en sa qualité de superviseure générale de la coalition.

La plateforme s’inscrit dans la dynamique politique née de l’élection présidentielle de mars 2024, remportée par Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. Le candidat avait été investi par le parti Pastef, dirigé par Ousmane Sonko, qui n’avait pas pu se présenter à cette élection pour des raisons juridiques.

Les discussions autour de l’organisation et de l’avenir de la coalition interviennent dans un climat politique marqué par des interrogations sur les relations entre les principales figures du pouvoir. Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré le 1er mars 2026, lors d’une diffusion en direct, que le parti Pastef pourrait quitter le gouvernement et rejoindre l’opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s’éloignait de la ligne politique commune.

La coalition Diomaye Président poursuit ainsi son processus de structuration, alors que plusieurs échéances électorales importantes se profilent dans les années à venir, notamment les élections locales prévues en 2027.