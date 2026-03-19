Tchad : l'armée autorisée à riposter en cas d'attaque du Soudan

Un drone a tué au moins 15 civils mercredi soir à Tiné, ville de l’est du Tchad située à la frontière soudanaise. L’attaque a frappé une place mortuaire installée au sein d’une école coranique, selon les autorités locales. En réponse, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a réuni dans la nuit un conseil de défense et de sécurité, à l’issue duquel il a ordonné la mise en alerte maximale de l’armée nationale.

Riposte autorisée, frontière fermée

Présidant lui-même le conseil de sécurité en présence du Premier ministre, des ministres de la Défense et de la Sécurité publique, du ministre de la Communication et du chef d’état-major général des armées, le chef de l’État a donné instruction à l’armée de riposter à toute nouvelle incursion en provenance du territoire soudanais. Une équipe gouvernementale sera dépêchée à Tiné pour évaluer l’étendue des dégâts.

La fermeture de la frontière avec le Soudan, déjà décidée fin février par N’Djamena face aux incursions répétées de groupes armés et de drones, est désormais accompagnée d’un mandat offensif explicite. Les autorités tchadiennes n’ont pas encore déterminé à quelle faction soudanaise appartient l’engin, mais indiquent qu’il proviendrait du territoire soudanais.

Publicité

Les belligérants soudanais se rejettent la responsabilité

Les Forces de soutien rapide (FSR), l’un des deux camps de la guerre civile soudanaise déclenchée en avril 2023, ont nié toute implication dans l’attaque. Dans un communiqué, elles ont désigné l’armée régulière du général Abdel-Fattah Al-Burhan comme responsable de la frappe. Les forces armées soudanaises n’avaient pas encore réagi au moment de la publication de cet article.

Tiné est une localité régulièrement exposée aux retombées du conflit soudanais. Le Tchad, qui partage environ 1 300 kilomètres de frontière commune avec le Soudan, accueille plus d’un million de réfugiés soudanais selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont une large proportion concentrée dans les régions frontalières de l’est.

L’envoi d’une délégation gouvernementale à Tiné constitue la prochaine étape officielle annoncée. Son rapport devrait déterminer les mesures supplémentaires que N’Djamena entend prendre face à une frontière que les autorités tchadiennes qualifient désormais de zone d’engagement militaire actif.