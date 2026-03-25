USA: un homme tue sa femme après une dispute sur fond de ménage

Le 14 mars 2026 à Louisville, dans l’État du Kentucky aux USA, Patrick Brents a été arrêté par les forces de l’ordre. Rapidement, il est soupçonné d’avoir abattu sa compagne Carolyn Ross-Brents, en plein après-midi. L’information, confirmée, a depuis été relayée par certains médias locaux, dont le média WLKY.

Selon les premières indications, la mort de la femme serait survenue à la suite d’une dispute conugale, sur fond de demande de nettoyage de la maison. En effet, celle-ci lui aurait demandé de faire un effort avant que les deux ne quittent leur maison, pour un départ prévu de longue date. La tension serait alors montée d’un cran, entraînant une dispute fatale.

Le suspect affirme que le coup de feu était accidentel

Il était aux alentours de 16h16 lorsque les forces de l’ordre sont appelées. Celles-ci ont été contactées des suites de coups de feu. Selon les forces de l’ordre, la situation se serait très rapidement dégradée. Patrick Bents aurait alors quitté la salle dans laquelle les deux se trouvaient pour se rendre dans sa chambre et se munir d’une arme à feu.

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Il affirme que le tir serait accidentel. Aux forces de police, il a notamment évoqué une décharge involontaire alors qu’il tentait de quitter les lieux. Problème pour lui, une troisième personne se trouvait sur place. Son témoignage contredit les déclarations du principal suspect. Selon son témoignage, la victime a été touchée à l’abdomen avant de s’effondrer.

Un témoin remet en cause toute sa stratégie de défense

Ce serait lui qui aurait alors quitté la maison pour se rendre chez des voisins et alerter les forces de l’ordre. À l’arrivée des secours, la victime a quasiment immédiatement été prononcée comme décédée. Le suspect est resté sur place jusqu’à l’intervention de la police avant d’être placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pourtant, pour l’heure, sur des faits de violence domestique.