Venezuela : que cache la visite d’un ministre de Trump ? La realpolitik entre en scène

Le secrétaire américain à l’Intérieur Doug Burgum, membre du gouvernement du président Donald Trump, s’est rendu le 4 mars 2026 à Caracas, capitale du Venezuela, pour rencontrer la présidente par intérim Delcy Rodríguez au palais de Miraflores. La réunion a également rassemblé la représentante des États-Unis dans le pays, Laura Dogu, ainsi que des responsables d’entreprises actives dans l’énergie et l’exploitation minière.

Les échanges ont porté sur l’exploitation des ressources naturelles du Venezuela, notamment le pétrole et plusieurs minerais. La rencontre intervient alors que les autorités vénézuéliennes travaillent à une modification de la législation encadrant l’activité minière afin de faciliter l’arrivée d’investissements étrangers, selon l’agence Reuters.

Des discussions centrées sur le pétrole et les minerais

Selon Reuters, Doug Burgum est arrivé à Caracas accompagné de représentants de plus de deux douzaines d’entreprises spécialisées dans les ressources naturelles. Les discussions ont notamment porté sur les conditions d’exploitation de minerais stratégiques et sur les garanties réglementaires susceptibles d’encourager les investissements.

Le Venezuela possède d’importantes réserves d’or, de coltan, de bauxite et de diamants. Ces ressources sont utilisées dans plusieurs secteurs industriels, notamment l’électronique, les technologies énergétiques et certains équipements militaires, rappelle Associated Press.

Lors de la rencontre, Doug Burgum a déclaré que la coopération entre Washington et Caracas pouvait produire des effets économiques et politiques pour les deux pays. « Lorsque nous travaillons ensemble, cela ne peut signifier que deux choses : la prospérité pour le peuple du Venezuela et pour les citoyens des États-Unis, ainsi que la paix et la stabilité pour le monde », a-t-il affirmé selon Associated Press.

Au terme de la réunion, Delcy Rodríguez a indiqué que le gouvernement présenterait prochainement une réforme de la loi minière devant l’Assemblée nationale. « Nous allons soumettre une réforme de la loi minière afin de faciliter les investissements », a déclaré la responsable vénézuélienne selon Reuters.

Une mission diplomatique après la chute de Nicolás Maduro

La visite du secrétaire américain intervient quelques semaines après la chute de Nicolás Maduro, ancien président du Venezuela. Le 3 janvier 2026, Maduro a été capturé lors d’une opération menée par les États-Unis, selon plusieurs médias internationaux cités par Associated Press.

À la suite de cet épisode, Delcy Rodríguez, alors vice-présidente du pays, a pris la tête de l’État à titre intérimaire. Le gouvernement américain a engagé depuis plusieurs échanges avec les autorités vénézuéliennes autour de questions énergétiques et économiques.

Doug Burgum devient ainsi l’un des premiers membres du gouvernement de Donald Trump à se rendre officiellement à Caracas depuis ce changement politique.

Une réforme minière attendue au Parlement

Le projet de réforme annoncé par Delcy Rodríguez doit être présenté à l’Assemblée nationale du Venezuela dans les prochains jours. Le texte vise à adapter la réglementation du secteur minier et à définir les conditions d’exploitation de certaines ressources naturelles par des entreprises étrangères, selon Reuters.

Les discussions entre les autorités vénézuéliennes et les représentants américains doivent se poursuivre dans les prochaines semaines, notamment sur les modalités d’investissement dans les secteurs pétrolier et minier. Les décisions adoptées par le Parlement vénézuélien détermineront les conditions d’accès aux ressources concernées.