Vinicius encense Mbappé après son retour : «Le meilleur joueur du monde est prêt pour dimanche»

Vinicius Junior a inscrit un doublé mardi soir à l’Etihad Stadium, propulsant le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de Manchester City (2-1, 5-1 cumulé). À l’issue de la rencontre, le Brésilien a rendu hommage au retour de Kylian Mbappé, au micro de Canal+ : «C’est un très grand joueur, le meilleur joueur du monde. Il fait tout pour nous et il est de retour pour aider l’équipe, il est prêt pour dimanche.»

Mbappé de retour après cinq absences

Mbappé avait manqué cinq matchs en raison d’une blessure au genou gauche, avant de faire son retour sur la pelouse mancunienne. L’attaquant français est entré en jeu à la 69e minute, sans pouvoir être décisif, mais a montré de l’envie lors de ses vingt minutes de jeu. Il demeure le meilleur buteur du Real Madrid cette saison en Ligue des champions.

Vinicius, héros d’une qualification maîtrisée

La tâche de City, déjà ardue après la défaite 3-0 à l’aller, est devenue impossible dès la 20e minute avec l’expulsion du capitaine Bernardo Silva pour une main sur sa propre ligne. Vinicius a ouvert le score sur penalty à la 22e minute, avant qu’Erling Haaland n’égalise pour les Citizens à la 41e. Le Brésilien a scellé la victoire en toute fin de rencontre, à la 90e+3. C’est la troisième élimination consécutive de City par le Real en Ligue des champions, selon Al Jazeera.

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Le derby, premier test pour Mbappé Le Real Madrid retrouvera l’Atlético de Madrid dimanche à 21h au Santiago Bernabéu pour un derby de Liga à forts enjeux. Thibaut Courtois, sorti à la mi-temps après une douleur à l’adducteur droit selon la presse espagnole, est annoncé incertain pour cette rencontre. Mbappé devrait, lui, être disponible d’entrée si son état physique se confirme, selon Eurosport.